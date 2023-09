Sorge der Rechten Wird eine Wagenknecht-Partei bei der AfD wildern?

Gelassenheit. Die ist jetzt für die vom Umfragehoch beflügelte AfD das Gebot der Stunde. „Ich sehe dem ganz entspannt entgegen“, sagt etwa Parteivize Stephan Brandner. „Mittel- bis langfristig erwarte ich keine für uns negative Wählerwanderung“, so Brandner zu unserer Redaktion. Gleichwohl räumt er ein: „Kurzfristig könnte das zunächst allerdings anders aussehen.“ Die Wagenknecht-Partei, so sie denn kommt, wird bei der AfD wildern. Weil die Linke mitunter redet und handeln will wie die Rechten. Das ist eine weit verbreitete These, das ist auch die Sorge bei den Rechtspopulisten. Experten sagen freilich, dass die Rechnung so simpel nicht ist.