„Pflegereport 2021“ : Hohe Sterblichkeit in Pflegeheimen in Corona-Wellen

Hohe Sterblichkeit in Pflegeheimen in Corona-Wellen

Berlin Pflegeheime zählten in den ersten beiden Corona-Wellen überdurchschnittlich viele Todesfälle. Mit strengen Maßnahmen wurde gegengesteuert. Doch das belastete die Pflegebedürftigen schwer, wie eine AOK-Erhebung zeigt.

Die Sterblichkeit in Pflegeheimen lag in den ersten beiden Corona-Wellen im Frühjahr und Herbst 2020 nach Angaben des AOK-Bundesverbands deutlich über dem Mittel der Vorjahre.

Pro Woche starben demnach in den letzten drei Monaten 2020 durchschnittlich 9 von 1000 Pflegeheimbewohnern. Kurz vor dem Jahreswechsel, als mit dem Impfen gegen das Coronavirus begonnen wurde, gab es mit 13 Todesfällen auf 1000 Bewohner sogar 80 Prozent mehr Sterbefälle in den Einrichtungen als in den Vorjahren. In Deutschland werden rund 800 000 Menschen in einer Pflegeeinrichtung betreut. Der AOK-Bundesverband stützt sich bei seiner Erhebung auf die rund 400 000 Menschen, die bei AOK-Kassen versichert sind.