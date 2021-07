Schloss-Eröffnung : Humboldt-Forum - ein Ort der Chancen

Meinung Die Konflikte um das Humboldt-Forum begleiten das frühere Stadtschloss in Berlin seit der Initiative zum Wiederaufbau und sind auch mit der Eröffnung nicht vorbei. Das ist aber kein schlechtes Zeichen.

Pünktlich zur Eröffnung des Humboldt-Forums in Berlins historischer Mitte hat sich eine neue Bürgerbewegung präsentiert. Wie vor zwei Jahrzehnten eine engagierte Initiative den Wiederaufbau des Stadtschlosses auf den Weg brachte, wollen nun Künstler und Schloss-Kritiker in 30 Jahren das rekonstruierte Schloss wieder abreißen und durch einen Neubau des Palastes der Republik ersetzen.

Es geht also weiter. Zuerst die harte Auseinandersetzung um den Abriss des Palastes, dann der jahrelange zähe Streit um den Aufbau des Schlosses, gefolgt von den Auseinandersetzungen um die Gestaltung des Innern, der zähen Kontroverse um die Finanzierung bis hin zum erbitterten Schlagabtausch um das goldene Kreuz auf der Schlosskuppel: Da wäre es schon verwunderlich, wenn nun alle ruhig würden und das Kulturangebot ohne nennenswerte Aufmerksamkeit vor sich hin arbeitete.

Nicht von ungefähr kommt das Wort „Kultur“ aus dem Lateinischen und hebt sowohl auf das Bearbeiten und Pflegen in der Kunst als auch auf das Hervorbringen im Ackerbau ab. Beides hat mit Mühen, mit dem Gestalten von Neuem in einer nicht nur freundlichen Umgebung zu tun. Anders ausgedrückt: Nur wenn eine Kultur-Initiative auch Reibungsfläche bietet, kann in der Auseinandersetzung damit Wärme entstehen, die die Gesellschaft vom Erkalten von Ideen, Erkenntnissen und Überlieferungen abhält.