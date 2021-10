Druck auf künftige Regierung : Hunderte Klimaschützer demonstrieren in Berlin

Hunderte Klimaschützer demonstrieren in Berlin

Demonstranten versammeln sich bei Protestaktionen der Klimaschutzinitiative „Fridays for Future“ vor dem Brandenburger Tor. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Wenn Deutschland seine Klimaziele einhalten will, muss die nächste Bundesregierung deutlich ambitioniertere Gesetze beschließen als die letzte. Dafür gehen am Freitag wieder Hunderte auf die Straße.

Knapp vier Wochen nach der Bundestagswahl demonstrieren in Berlin Hunderte Klimaschützer, um ihre Forderungen an die künftige Bundesregierung zu untermauern.

Unter dem Motto „Ihr lasst uns keine Wahl“ protestierten Anhänger der Bewegung Fridays for Future am Freitagmittag am Brandenburger Tor. Nach Polizeiangaben waren rund 1300 Teilnehmende zum Auftakt dort. Weitere Menschen seien auf dem Weg zu der Aktion, berichtete ein Sprecher. Laut Veranstalter waren etwa 3000 Teilnehmende aus gesamten Bundesgebiet angereist. Die Polizei berichtete von rund 30 Bussen im Zusammenhang mit der Kundgebung. Rund 400 Polizisten seien im Einsatz.