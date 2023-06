Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes „Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser Entwurf nicht zum Gesetz wird“

Bahr Bei allem Frust über diesen Entwurf muss man dazu sagen, dass es ein reiner FDP-Vorschlag ist. Die Bundesregierung hat versucht, einen gemeinsamen Entwurf zu machen. Auch die anderen Ampel-Fraktionen waren an dem Gespräch beteiligt und haben diesem Vorschlag explizit nicht zugestimmt. Das heißt, wir sind in einer Situation, in der wir die SPD und die Grünen auf unserer Seite haben, die diesen Entwurf nicht mittragen. Wir bleiben laut und werden uns weiterhin für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Wissenschaftsbetrieb starkmachen. Dass das sehr erfolgreich funktioniert, sieht man an den Entwicklungen der letzten zwei Jahre. Die Kampagne #IchbinHanna läuft sehr gut und wird breit rezipiert. Ich bin zuversichtlich, dass wir im Gesetzgebungsverfahren noch etwas drehen können. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn das Bildungsministerium die Einsichten der Debatte aus den letzten zwei Jahren berücksichtigen würde, anstatt im Alleingang etwas vorzulegen, was keinerlei Verbesserung oder Problemlösung erkennen lässt. Aber wir werden uns dafür einsetzen, dass dieser Entwurf nicht zum Gesetz wird.