Verteidigung Ifo: Wehrpflicht würde Volkswirtschaft Milliarden kosten

„Eine Wehrpflicht im Rahmen eines sozialen Pflichtjahres würde jährlich wirtschaftliche Kosten verursachen, die in etwa so groß sind, wie die Mittel aus dem Verteidigungshaushalt und dem Sondervermögen Bundeswehr im Jahr 2024 zusammen“, sagte Ifo-Militärexperte Marcel Schlepper. Die Kosten entstehen der Studie zufolge vor allem, weil junge Menschen erst später anfingen, Humankapital - also zusätzliche Bildung - und Vermögen aufzubauen. Der Wehrdienst zwinge die Betroffenen, ihre Bildungs- und Berufsplanung anzupassen. In der Studie stellten die Forscher negative wirtschaftliche Folgen bei Einkommen und Konsum bis zum Lebensende fest.