Zahl der Engpässe steigt weiter EU will Medikamentenmangel bekämpfen

Keine Antibiotika für fiebernde Kinder, keine Arznei für Krebs-, Herz- und psychisch Kranke. So stellen sich viele die Situation im Mittelalter vor. Doch immer wieder und immer häufiger ist das die aktuelle Realität mitten in Europa. Gab es vor fünf Jahren noch 265 gemeldete Medikamenten-Engpässe in Deutschland, waren es im vergangenen Jahr schon 680, und in diesem Jahr könnte die Zahl auf tausend steigen. Die Ursachen liegen in mehr Erkrankungen, kriegsbedingten Lieferengpässen und verhängnisvollen Eingriffen in den Markt, die die Produktion aus Europa treibt. An diesem Dienstag will EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides ein Maßnahmenpaket zum Kampf gegen den Medikamentenmangel vorlegen.