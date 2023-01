Aufruf zum Blutspenden : „Gravierender Abwärtstrend bei Blutspenden“ sorgt für „kritischen Mangel“

Der Vorrat an Blutkonserven für die Krankenhäuser in NRW hat einen Tiefstand erreicht. Das Rote Kreuz spricht bereits von einem „Notstand“. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Analyse Berlin Das Deutsche Rote Kreuz warnt derzeit vor einem „kritischen Mangel an Blutkonserven“. In Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz seien nur noch so wenige Blutkonserven auf Lager, wie die Krankenhäuser innerhalb eines Tages für ihre Patienten verbrauchen, teilt der DRK-Blutspendedienst West mit. Damit sei eine „absolut rote Linie“ erreicht. Doch wie bewegt man mehr Menschen zum Blutspenden?

Eigentlich müssen Blutkonserven für fünf Tage auf Lager sein. Der DRK-Blutspendedienst West benötigt laut eigenen Angaben täglich bis zu 3500 Blutspenden. In Hessen würden täglich etwa 1000 Blutspenden benötigt, in Rheinland-Pfalz und im Saarland rund 900. Seit November werde jedoch bis zu 20 Prozent weniger gespendet, als erforderlich. Ein Grund: Weil im Moment ungewöhnlich viele Menschen krank sind, kommen viel weniger Spender als sonst zu den Terminen. Daher der Appell von DRK-Sprecher Stephan David Küpper: „Wer gesund ist, sollte jetzt Blut spenden.“

Christos Pantazis, stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagt: „Wir kämpfen schon seit Jahren mit einem gravierenden Abwärtstrend bei den Blutspenden.“ Er sieht im demografischen Wandel einen Hauptgrund: „Während bei Babyboomern die Bereitschaft zu regelmäßigen Spenden noch sehr hoch war, ist sie es bei jüngeren Generationen leider nicht mehr.“

Seiner Meinung nach brauche es ausgedehnte Zeiten zum Spenden, um Berufstätigen mehr Möglichkeiten zu geben. Mehr Geld für Spender sieht Pantazis hingegen als falsches Lockmittel: „Die Entschädigung dient als kleines Dankeschön und darf keine Einnahmequelle darstellen.“

Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sieht Blutspendedienste vielerorts „ein Schattendasein fristen“. Daher fordert er: „Die Blutspende sollte viel stärker beworben werden, beispielsweise in Zusammenarbeit mit bekannten Sportlern, Künstlern und anderen Prominenten.“ Großes Potenzial sieht Sorge bei Blutspendeaktionen in Kooperation mit Arbeitgebern, Universitäten oder Vereinen. Sie sollten stärker gefördert werden als bisher.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in dieser Woche angekündigt, bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr pauschal vom Spenden ausschließen zu wollen. Homosexuelle Männer dürfen derzeit jeweils vier Monate kein Blut spenden, wenn sie mit „einem neuen“ oder „mehr als einem“ Sexualpartner Geschlechtsverkehr hatten. Bei Heterosexuellen ist das nur bei „häufig wechselnden“ Sexualkontakten der Fall. Laut dem Änderungsantrag soll das sexuelle Risiko nur noch „auf Grundlage des individuellen Verhaltens der spendewilligen Person“ ermittelt werden. Die Gesetzesänderung soll zum 1. April 2023 in Kraft treten. Sie würde die Bundesärztekammer verpflichten, innerhalb von vier Monaten die bisherigen Blutspende-Richtlinien anzupassen.

Die Pläne stoßen allerdings auf Kritik. Das derzeitige Verfahren, habe sich bewährt, sagte ein Sprecher der Bundesärztekammer dem Evangelischen Pressedienst. Er erklärte zudem, die Frage der Zulassung zur Blutspende stelle eine Risikoabschätzung auf Basis der jeweils aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen und epidemiologischen Daten dar. Das hängt mit der Sorge zusammen, dass sich empfangende Menschen über die Blutspende mit Krankheiten wie HIV oder Hepatitis anstecken könnten. Im Labor, wo jede einzelne Spende untersucht wird, kann eine Infektion zum Teil erst vier Monate nach der Ansteckung nachgewiesen werden.

SPD-Mann Pantazis sagt hingegen: „Wir können es uns nicht leisten, aufgrund veralteter Regelungen den Kreis der Spender künstlich einzuschränken.“ Er sehe zwar Gründe weswegen bestimmte Gruppen, wie Typ 1 Diabetiker sowie drogen- und alkoholabhängige Personen von der Blutspende ausgeschlossen sind. Bei Männern, die mit Männern Sex haben, halte er diesen pauschalen Ausschluss aber nicht für gerechtfertigt.

Zu einer möglichen Zustimmung für Lauterbachs Änderungsantrag äußert sich CDU-Politiker Sorge nicht direkt, sagt aber: „Homosexuelle bei der Blutspende unter Generalverdacht zu stellen, ist unangemessen und aus der Zeit gefallen.“ Zwar müssten im Vorfeld Risikofaktoren so genau wie möglich abgeklärt werden. „Homosexualität allein ist aber keiner. Dennoch ist und bleibt der Schutz der Empfänger von größter Bedeutung.“ Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern, die Nähe zu gefährdeten Milieus und andere Risikofaktoren müssten auch zukünftig verlässlich ausgeschlossen werden, ist Sorge überzeugt.

(snz)