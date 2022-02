Corona-Pandemie : Impfkommission arbeitet an Empfehlung für vierte Impfung

Impfkommission arbeitet an Empfehlung für vierte Impfung

Berlin Eine vierte Dosis soll eine Verbesserung beim Schutz vor einer Infektion und eine deutlichere Verbesserung beim Schutz vor schwerer Erkrankung bringen. Die Stiko will dazu demnächst eine Empfehlung abgeben.

„Mit Blick auf die Impfstoffe, die an die Omikron-Variante angepasst wurden, muss die Kommission zunächst auf die Daten aus den klinischen Studien von Moderna und Biontech/Pfizer warten“, sagte Mertens weiter. In Israel haben bereits Hunderttausende eine vierte Impfung. Nach Menschen über 60, Immungeschwächten und medizinischem Personal können sie inzwischen alle Erwachsenen mit Vorerkrankungen in Anspruch nehmen.