Immer mehr Überschuldete Kampf gegen Lockangebote - SPD appelliert an Wirtschaft

Die Arbeitsgemeinschaft vertritt die Interessen der Schuldner- und Insolvenzberatungen sowie die der betroffenen Haushalte in Deutschland. Mit diesem Schritt wäre ihre finanzielle Ausstattung langfristig gesichert. Für die Beratung selbst sind die Kommunen und die Länder zuständig. In manchen Ländern gibt es lange Wartelisten für Beratungstermine, in einigen ist die Hilfe für den Weg aus der Schuldenfalle nur für Transferleistungsempfänger kostenlos, in anderen für alle. Laut Studien zahlt sich aber jeder in die Beratung gesteckte Euro mehrfach aus – für die Betroffenen und für die öffentliche Hand. „Der Bedarf ist größer als die Nachfrage. Deshalb appelliere ich an Länder und Kommunen, das Schuldnerberatungsangebot auszubauen und für alle kostenlos anzubieten“, sagte Heselhaus.