Wahlkampf : „In“ Landshut: Laschet erntet Spott für ein Wort zuviel

Berlin Die inhaltliche Auseinandersetzung im Wahlkampf wird immer wieder von Fehltritten der Kandidaten in den Hintergrund gedrängt. Nun leistet sich Unions-Kandidat Laschet einen neuen Patzer.

In seiner Rede hatte der CDU-Vorsitzende am Samstag davon gesprochen, dass die Bundespolizei-Spezialeinheit GSG9 im Herbst 1977 „Deutsche aus der entführten Lufthansa-Maschine IN Landshut befreit“ habe. „Landshut“ war seinerzeit aber nur der Name des Flugzeugs. Die Geiseln kamen bei einer spektakulären Aktion in Somalias Hauptstadt Mogadischu frei.