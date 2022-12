Erster EU-Asean-Gipfel in Brüssel : In Zeiten des Krieges lernen Europa und Asien sich neu kennen

Bei der Eröffnung des ersten EU-Asean-Gipfels im Vollformat spricht EU-Ratspräsident Charles Michel am Mittwoch in Brüssel mit Indonesiens Präsident Joko Widodo. Foto: AP/Geert Vanden Wijngaert

Brüssel Südostasien liegt oft im Schatten der von den USA, China und Russland geprägten Weltpolitik. Angesichts der Krisen versuchen die EU- und die Asean-Staaten einen engeren wirtschaftlichen und strategischen Schulterschluss. Dazu gab es in Brüssel eine Gipfel-Premiere.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Zehn gelbe Reisrispen und zwölf goldene Sterne - eine ungewohnte Farbkombination empfängt die Staats- und Regierungschefs an diesem Mittwoch im Brüsseler Ratsgebäude zu einem Gipfel, den die Kommission im Vorfeld bereits als „historisch“ markiert hat. Es sind die Flaggen der EU und des Asean-Staatenbundes. Eigentlich geht es um ein Jubiläumstreffen zum 45-jährigen Bestehen diplomatischer Beziehungen. Doch eine solche Präsenz nahezu aller Hauptverantwortlichen ist eine Premiere. Die einen suchen nach mehr Verbündeten angesichts der russischen Aggression in Europa, die anderen angesichts des zunehmenden Drucks Chinas im Indopazifik. Finden die Kontinente nun besser und schneller zusammen?

„Wir müssen mehr liefern“, meint EU-Außenbeauftragter Josep Borrell schuldbewusst kurz vor Beginn des Treffens. Australien und Neuseeland haben gerade gezeigt, wie man mit den Asean-Staaten ein Handelsabkommen zügig zustande bringt. Die EU hat bislang nur eines mit Singapur und eines mit Vietnam, die Verhandlungen mit Indonesien, Thailand, Malaysia und den Philippinen laufen seit einem Jahrzehnt und kommen nicht voran. Mit dem Zusammenschluss aller zehn Asean-Länder ist nicht mal eines angedacht. Dabei hätten die 450 Millionen Europäer und die 660 Millionen Asiaten von einem EU-ASEAN-Wirtschaftsraum viele Vorteile.

Info Die Asean-Länder: Neun plus eins Zehn Länder zählt die „Association of Southeast Asian Nations“ (Asean): Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Seit dem Militärputsch in Myanmar ist die Zusammenarbeit mit diesem Land jedoch suspendiert. Für die Asean sind die Länder der EU der zweitgrößte Investor. Für die EU sind die Asean-Staaten drittgrößter Handelspartner nach den USA und China.

Schon diese Zahlen bewiesen, dass die Vorstellung von einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China drehe, an der Wirklichkeit vorbei gehe, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz am Morgen im Bundestag. Am Nachmittag ist er in doppelter Funktion unterwegs: Weil Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zum Halbfinale seiner Nationalmannschaft nach Katar jettet, lässt er sich in Brüssel von Scholz vertreten. Ob es auch ein Zeichen für einen harmonischeren EU-Gipfel zum leidigen Energiepreis-Streit an diesem Donnerstag sein wird, muss sich erst zeigen. Macron will dann jedenfalls rechtzeitig zurück in Brüssel sein.

Am Mittwoch geht es erst einmal um das Ausloten besserer wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Europa und Südostasien. Das ist umso wichtiger geworden in Zeiten eines sich zuspitzenden Konfliktes zwischen den USA und China auf der einen Seite und einer viel Nervosität in Brüssel auslösenden US-Inflationsbekämpfung auf Kosten Europas.

Den gigantischen Seidenstraßen-Projekten Chinas, mit denen sich das Land weltweit Einfluss über Investitionen in örtliche Infrastruktur zu sichern versucht, stellt die EU ihr „Tor-zur-Welt“-Programm entgegen. Zehn Milliarden daraus sollen nun in die Asean-Länder gehen. Zudem wollen beide Seiten mit einem Aktionsplan versuchen, das jeweilige Verständnis von menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltiger Produktion anzugleichen. Bei den Investitionen ist unter anderem an Stromnetze und die digitale Infrastruktur gedacht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht in diesem Zusammenhang von einer Verbindung der beiden „Wachstumszonen“, bei der es vordringlich um saubere Energie mit Windparks und Solarkraftwerken gehe. „Ein regionales Freihandelsabkommen zwischen der EU und Asean bleibt unser gemeinsames langfristiges Ziel“, sagt der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europa-Parlament, David McAllister (CDU), unserer Redaktion.

Daneben gewinnt die strategische Sicherheitspartnerschaft EU-Asean größere Bedeutung. Und zwar aus der Perspektive beider Organisationen. Bei der Verurteilung von Russlands Angriffskrieg hatte sich in der Vergangenheit nur Singapur der Sicht Europas angeschlossen und die Sanktionen mitgetragen. Beim Gipfel versuchen die EU-Gastgeber in Brüssel ihren Gesprächspartnern näher zu bringen, warum der Krieg gegen die Ukraine nicht nur eine europäische Angelegenheit sei, sondern der Angriff auf fundamentale völkerrechtliche Voraussetzungen des Zusammenlebens alle angehe.

Zwar erklärt Asean-Chef Samdech Techo Hun Sen in Brüssel, eine regelbasierte internationale Ordnung solle offen, transparent und „für beide Seiten von Vorteil“ sein. Doch bei der Verurteilung des russischen Angriffskrieges ist der kambodschanische Regierungschef noch zurückhaltend und bevorzugt stattdessen das Eintreten für eine „friedliche Konfliktbeilegung durch Dialog“. Die Asean-Staaten bemühen sich jedenfalls, in ihrer eigenen Region Chinas Drohungen gegen Taiwan abzuschwächen und Peking auf eine Sicherheitspolitik auf Grundlage des Völkerrechtes zu verpflichten.

Es bleibt jedoch auch gewichtiger Diskussionsstoff. So nennt Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel die jüngste indonesische Gesetzgebung zum Verbot von Sex außerhalb der Ehe „crazy“ - und will von Präsident Joko Widodo wissen, warum sein Land denkt, dass das sinnvoll sein soll.