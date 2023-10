Industriestrompreis bleibt strittig Ampelkoalition ringt um „Strompaket“ für die Industrie

In der Koalition wird daher intensiv nach Kompromissen gesucht. Die will sie finden, bevor Mitte November der Haushaltsausschuss des Bundestags die letzten Details des Bundeshaushalts 2024 und der Sondervermögen beschließt. „Wir brauchen zügig eine wirksame Strompreisbrücke, insbesondere für energieintensive Betriebe. Es geht darum, industrielle Wertschöpfung und Innovation in Deutschland zu halten. Dafür müssen jetzt wirklich zeitnah klare und für die Betriebe und Beschäftigen verlässliche Beschlüsse her. Die Gespräche dazu in der Regierung und den Ampel-Fraktionen laufen und ich erwarte, dass im Verlaufe dieses Monats eine Lösung steht“, sagte SPD-Fraktionsvize Achim Post. „Die Strompreisbrücke muss einen Maßnahmenmix umfassen, der gezielte Subventionen mit sinnvollen steuerlichen Anreizen verbindet. Dazu gehört für mich als ein Element auch ein Industriestrompreis, der zielgerichtet mit Transformationsanreizen verbunden werden sollte.“