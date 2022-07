Neufassung des Infektionsschutzgesetzes : Länder fordern Corona-„Werkzeugkasten“ für den Herbst

Wird die Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt? Die Länder würden eine solche Maßnahme im neuen Infektionsschutzgesetz begrüßen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Analyse Berlin Das Infektionsschutzgesetz, in welchem die Corona-Schutzmaßnahmen geregelt werden, läuft am 23. September aus. Doch was folgt dann? Während die Regierung noch über das Konzept verhandelt, fordern die Länder Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Herbst – und das schnell.