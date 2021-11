Infektionsschutzgesetz und Bund-Länder-Gipfel : Das sind die neuen Corona-Beschlüsse

Am Donnerstag befasste sich der Bundestag mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Nach einer hitzigen Debatte hat der Bundestag umstrittene Änderungen des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht. Zudem tagten Bund und Länder, um neue Corona-Maßnahmen abzustimmen. Hier ein Überblick der wichtigsten Ergebnisse.

Das reformierte Infektionsschutzgesetz, das mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP am Donnerstag beschlossen wurde, soll Maßnahmen in der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ab der kommenden Woche ermöglichen. Diese endet am 25. November automatisch. Auch soll das Gesetz die in den meisten Ländern geltenden 2G-Regeln auf eine sichere Rechtsgrundlage stellen. Noch ist aber offen, ob es in Kraft treten kann, weil die von der Union regierten Länder Widerstand an diesem Freitag im Bundesrat angekündigt hatten. Auch der Corona-Gipfel von Bund und Ländern befasste sich mit neuen Maßnahmen. Der Überblick:

Neue Regeln am Arbeitsplatz

Kommt das neue Gesetz, dürfen künftig nur noch Genesene, Geimpfte oder täglich Getestete an ihren Arbeitsplatz kommen. Die Arbeitgeber erhalten ein Auskunftsrecht, dürfen also einen Impfnachweis, Genesenennachweis und den aktuellen Test verlangen. Kontrollieren Unternehmen das nicht, droht ihnen ein Bußgeld. Wenn sich Beschäftigte der 3G-Regel entziehen, muss der Arbeitgeber versuchen, ein Arbeiten ohne direkten Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, droht den Betroffen Lohnverlust – und im Zweifelsfall sogar die Kündigung. Zudem soll laut Bundestagsbeschluss die zum 1. Juli aufgehobene Homeoffice-Pflicht wieder aktiviert werden: Wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Arbeit im Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn nichts dagegen spricht.

Unterwegs mit Bus und Bahn

In öffentlichen Verkehrsmitteln soll künftig bundesweit die 3G-Regel gelten. Alle Fahrgäste, bis auf Schülerinnen und Schüler, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen können, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Regelung gilt auch für Inlandsflüge, ausgenommen sind hingegen Taxen.

Beschränkungen in der Freizeit

Eine wesentliche Änderung betrifft die künftig nur eingeschränkten Möglichkeiten, Gastronomiebetriebe und andere Einrichtungen des öffentlichen Lebens zu schließen. So können Restaurants und Bars offen bleiben, wenn sie ihre Sitzplätze unter Einhaltung der jeweiligen Hygieneregeln anbieten. Schließungen sind in der Regel nur dann möglich, wenn es zu eng wird, um die Auflagen einhalten zu können. Das könnte besonders Clubs betreffen. Auch Geschäfte sollen offen bleiben. Allerdings gilt weiterhin die Maskenpflicht.

2G nahezu überall

2G wird flächendeckend Einzug halten. Das ist bereits absehbar, auch wenn das Infektionsschutzgesetz noch nicht alle Hürden genommen hat. Beim Besuch von Theatern, Kinos, Fitnessstudios oder Fußballstadien könnten Länder die 2G-Regel demnach vorschreiben – die meisten haben dies aber ohnehin bereits getan. In NRW soll das beispielsweise ab der kommenden Woche gelten. Das heißt, dass Ungeimpfte auch mit einem negativen Corona-Test nicht mehr an diesen Freizeitaktivitäten teilhaben können. Für Veranstaltungen kommt zudem „2G Plus“ infrage: Dann müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch Kapazitätsbegrenzungen soll es geben können.

Dem Vernehmen nach herrschte bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Abend Einigkeit darüber, dass es künftig flächendeckende 2G-Regeln geben soll, die an einen Schwellenwert der Krankenhauseinweisungen gebunden werden. So sollen etwa für Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen, gastronomische Einrichtungen und körpernahe Dienstleistungen sowie Hotels flächendeckende 2G-Regeln kommen, wenn die Hospitalisierungs-Inzidenz bei ihnen auf mehr als drei steigt. Wenn die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert 6 überschreitet, soll die sogenannte 2G-plus-Regel gelten. An Orten mir besonders hohem Infektionsrisiko – etwa Diskotheken, Clubs oder Bars – sollen Geimpfte und Genesene demnach zusätzlich einen aktuellen Corona-Test vorzeigen müssen. Sofern der Schwellenwert an fünf Tagen in Folge unterschritten werde, könne von den vorstehenden Regelungen wieder abgesehen werden. Das Robert-Koch-Institut hat den bundesweiten Wert für Mittwoch mit 5,3 angegeben.

Besondere Länderklausel

Nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sollen die Länder auch künftig mit schärferen Maßnahmen in Eigenregie handeln können – dann müssen dies aber die jeweiligen Landesparlamente beschließen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören Personenbeschränkungen für Betriebe, Einrichtungen oder Veranstaltungen sowie Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum.

Ausgangssperren oder das generelle Verbot für Veranstaltungen oder Versammlungen sollen aber ausgeschlossen sein. Das gilt etwa auch für Weihnachtsmärkte oder Gottesdienste. Im konkreten Fall kann es aber durchaus zu Absagen kommen.

Alten- und Pflegeheime

Einigkeit besteht darüber, dass es für die Mitarbeiter in den Heimen eine Pflicht zu regelmäßigen Tests geben soll – bei Ungeimpften täglich. Noch nicht verständigt haben sich die Ampel-Parteien über eine Impfpflicht für die dortigen Beschäftigten. Dies ist nicht Bestandteil des jetzt beratenen Infektionsschutzgesetzes und soll in den kommenden Wochen geklärt werden. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz war dies auch Thema. Die Länder fordern nach Angaben aus Teilnehmerkreisen eine Impfpflicht „einrichtungsbezogen“ für Personal in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und bei mobilen Pflegediensten, wenn Kontakt zu besonders gefährdeten Personen besteht. Auch Personal von Einrichtungen der Eingliederungshilfe soll unter die Impfpflicht fallen. Die Länder bitten den Bund, die Impfpflicht „schnellstmöglich umzusetzen“. Pflegekräfte sollen in der Corona-Epidemie erneut einen Pflegebonus erhalten.

(jd/Agenturen)