Radikalisierung via Telegram : Innenministerin Faeser: „Die Bedrohungslage ist nach wie vor hoch“

06.12.2021, Berlin: Nancy Faeser (SPD), designierte Bundesministerin des Innern, bei der Vorstellung der SPD-Minister und -Ministerinnen durch den designierten Bundeskanzler Scholz (SPD), im Willy-Brandt-Haus. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Michael Kappeler

Analyse Berlin Vereitelte Terrorpläne in Hamburg, Morddrohungen in Sachsen - die neue Innenministerin weist auf die angespannte Sicherheitslage hin. In Sachsen fanden nun Razzien gegen radikalisierte Mitglieder einer Telegram-Chatgruppe von Corona-Leugner statt. Die rechtliche Regulierung des Messengerdienstes beschäftigt die Bundesregierung weiter.

Von Jana Wolf

Die aktuelle Sicherheitslage ist angespannt – daran lässt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) keinen Zweifel. Die Ministerin bezieht sich bei ihrer Einschätzung nicht nur auf jüngste Pläne eines islamistischen Terroranschlags in Hamburg, den die örtlichen Sicherheitsbehörden verhindert haben. Sie hat auch Sachsen im Blick, wo sich Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Morddrohungen ausgesetzt sieht und nun Razzien stattfanden. „In Sachsen geht die Polizei heute gegen Personen vor, die Morddrohungen, Waffen- und Gewaltfantasien verbreiten“, sagte Faeser unserer Redaktion am Mittwoch. Kurzum: „Die Bedrohungslage ist nach wie vor hoch“, so die Ministerin.

Bei den Durchsuchungen in Wohnungen und weiteren Objekten im Großraum Dresden wurden unter anderem Waffen und Armbrüste sichergestellt, ein Mann wurde festgenommen. Die Razzia richtete sich gegen sechs Beschuldigte, die unter dem Verdacht stehen, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben, wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte. Alle Beschuldigten gehörten einer größeren Chatgruppe des Messengerdienstes Telegram an.

„Ich freue mich sehr, dass das Landeskriminalamt den Tätern der Telegram-Chat-Gruppe ,Dresden Offlinevernetzung’ auf die Spur gekommen ist“, sagte Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) unserer Redaktion. „Es ist ein klares Signal: Der Rechtsstaat ist handlungsfähig – es gibt keine rechtsfreien Räume – weder für gewaltbereite Rechtsextremisten noch für andere Kriminelle und Extremisten“, so Wöller. Auch Innenministerin Faeser lobte das Vorgehen der Sicherheitsbehörden. „Ich begrüße es nachdrücklich, dass die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern konsequent gegen extremistische Gefahren vorgehen, egal von welcher Seite sie kommen“, so Faeser. Sie dankte der Polizei „für den unermüdlichen Einsatz“ für die Sicherheit im Land.

Angesichts der Ereignisse hält die Debatte über den Umgang mit Telegram weiter an. Die Ampel-Koalition hat sich vorgenommen, für mehr rechtliche Klarheit zu sorgen. „Bei der zunehmenden Vernetzung von Rechtsextremisten, Antisemiten, Reichsbürgern, Verschwörungsideologen, Corona-Leugnern und sogenannten Querdenkern spielen Plattformen wie Telegram eine entscheidende Rolle“, sagte der Vizevorsitzende der Grünen-Fraktion, Konstantin von Notz, unserer Redaktion. Die Ampel-Koalitionäre hätten sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, „für klare rechtliche Vorgaben auf deutscher und europäischer Ebene zu sorgen. Zudem werden wir die Durchsetzung bestehenden Rechts verbessern“, sagte von Notz. Der alten Bundesregierung warf er vor, die Regulierung von Plattformen wie Telegram nicht vorangetrieben zu haben. „Das rächt sich heute“, so der Grünen-Innenpolitiker.

Konkret geht es um die Frage, ob Telegram vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz erfasst wird. Innenministerin Faeser hatte ein schärferes Durchgreifen angekündigt. Das Bundesamt für Justiz habe gegen Telegram zwei Verfahren wegen Verstoß gegen das Gesetz geführt, auf die Telegram nicht reagiert habe. „Das wird diese Bundesregierung so nicht hinnehmen, sagte Faeser am Montag. Ein Ministeriumssprecher wies darauf hin, dass konkrete Schritte erst vorbereitet werden müssen. „Wir haben keine fertigen Maßnahmenprogramme“, sagte der Sprecher am Mittwoch. Grundsätzlich gehe es nicht um die Abschaltung oder das Verbot des Dienstes, sondern um dessen Regulierung. „Hier sieht das NetzDG, hier sehen auch die allgemeinen Gesetze bereits Regelungen vor“, so der Sprecher. Das erste Anliegen sei nun, dass sich Telegram an die bestehenden Gesetze halte - „was aktuell nicht der Fall ist“, so der Ministeriumssprecher.