Extremismus : Innenministerin Faeser: glaube nicht an „Wutbürger“

Innenministerin Faeser: glaube nicht an „Wutbürger“

Potsdam Außenministerin Baerbock hatte erst kürzlich im Fall ausbleibender Gaslieferungen vor „Volksaufständen“ gewarnt. Innenministerin Faeser hingegen rechnet nicht mit gewaltsamen Protesten - nur eine kleine Minderheit sei sehr radikal unterwegs.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwartet keine gewaltsamen Proteste wegen aktueller Krisen. „Nein, ich glaube nicht, dass es zu Volksaufständen oder ähnlichem kommen wird“, sagte Faeser am Dienstagabend in Potsdam bei der Veranstaltungsreihe „RND vor Ort“ des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

„Ich glaube, dass Menschen auf die Straße gehen werden, um zu protestieren“, sagte Faeser. Das sei schon bei den Corona-Maßnahmen geschehen, und sie erwarte, dass auch die Energiepreisentwicklung durch den Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Rolle spielen werde. „Ich glaube aber nicht an Wutbürger“, sagte Faeser. Sie glaube auch nicht an sogenannte Gelbwestenproteste wie in Frankreich, bei denen es auch zu körperlicher Gewalt gekommen war.