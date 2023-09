Befragung der Innenminiserin Die „Causa Schönbohm“ wirkt nach

Im Herbst 2022 hatte Faeser den früheren Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, abberufen, nachdem Vorwürfe der Russland-Nähe Schönbohms laut wurden. Bis heute verfolgt Faeser diese Entscheidung. Doch mit ihrem beschwingten Auftritt signalisiert die Ministerin schon am Morgen, dass sie sich von den Anschuldigungen der Opposition nicht beirren lässt. Auf die Frage, ob sie rückblickend noch einmal genauso entscheiden würde, wird Faeser nach der Befragung im Ausschuss sagen: „Ja, ich würde noch einmal genauso handeln, weil es wichtig ist, dass es keinerlei Zweifel in der Führung eines so wichtigen Amtes in diesen Kriegszeiten gibt, in denen Putin die Ukraine angegriffen hat, in denen verstärkt Cyberangriffe waren.“ Sie habe das „absolute Vertrauen“ in die Leitung des BSI nicht mehr gehabt.