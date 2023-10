Interview Jens Spahn „Der Kanzler muss genau sagen, was er will“

Spahn Ich kann den Gegensatz nicht erkennen. Wir haben einen gemeinsamen Kurs in unterschiedlichen Rollen. Der eine ist Oppositionsführer im Bundestag, wo wir kritisch und konstruktiv sind. Der andere ist Ministerpräsident in Hessen, also in Regierungsverantwortung und damit Landesvater. Wir bekommen diese Balance in der CDU ziemlich gut hin.