Israels Botschafter Ron Prosor „Wer jetzt nicht handelt, wird morgen genauso weinen“

Prosor Ich glaube, es gibt keinen einzigen anderen Ort in der Welt, wo ich so klar sagen kann: Freunde, der Staat Israel wurde gegründet, damit wir solche Pogrome und Massaker wie am 7. Oktober nie wieder erleben. Aus der deutschen Zivilgesellschaft erreicht uns täglich Unterstützung, auf persönlicher Ebene und mit Initiativen und öffentlichen Kundgebungen. Auf politischer Ebene bin ich mir der Unterstützung ganz sicher, vom Bundespräsidenten über den Kanzler bis in alle Parteien hinein. Worte müssen jetzt aber auch in Taten umgesetzt werden. Das ist die Aufgabe.