Wackliges Bündnis in Israel : In die Regierung getaumelt

Der liberale Jair Lapid und der ultrarechte Naftali Bennett (l) haben sich darauf verständigt, sich im Amt des Ministerpräsidenten Israels abzuwechseln. Foto: dpa/-

Meinung Israel sendet nach jahrelanger Regierungskrise Zeichen der Hoffnung: Ein neuer Präsident des Ausgleichs, dazu eine neue Regierung mit breitem Parteienspektrum. Aber von Stabilität bleibt das Land weit entfernt. Das ist prekär angesichts des jüngsten blutigen Konfliktes. Aber es ist eine - sehr kleine - Chance.

Von Gregor Mayntz

Um sich aus deutscher Sicht das Bündnis vorstellen zu können, das sich nun in Israel zusammengefunden hat, um das Land nach vier Neuwahlen in Folge zu regieren, muss man bei Christian Lindner anfangen. Wenn dieser bei den Wahlen im Herbst fast 14 Prozent für seine Liberalen holen und sich in einer beängstigend zersplitterten Parteienlandschaft eine hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit mit sieben anderen Partnern sichern würde, hätte man die israelische Situation noch nicht im Ansatz erfasst. Denn dazu müsste man sich eine Regierung der Liberalen zusammen mit einer auf sechs Prozent geschrumpften SPD denken, mit einer um 20 Prozentpunkte verkleinerten Fortschrittspartei, mit Sozialisten, die linker sind als die Linke und mit Rechtsradikalen, die rechter sind als die AfD. Und dann würde Lindner mit dem Führer dieser Ultrarechten vereinbaren, dass dieser erst einmal zwei Jahre Bundeskanzler wird und Lindner erst 2023 folgt - ahnend, dass das Bündnis so lange überhaupt nicht halten dürfte.

Abenteuerlich dürfte als Umschreibung für dieses Regierungsprojekt noch stark untertrieben sein, in dem sich Sozialisten und Kapitalisten, Religiöse und Antireligiöse, siedlungspolitische Tauben und Falken täglich auf eine Linie zusammenraufen müssten. Kaum verantwortbar, trifft es schon eher, wenn es auf die Herausforderungen bezogen wird, vor denen die beiden rotierenden Premiers stehen: Tausende Hamas-Raketen haben die israelische Zivilbevölkerung nachhaltig schockiert, massive Vergeltung der israelischen Streitkräfte in den Hamas-Gebieten den Zorn und die Wut der dortigen Zivilbevölkerung verstärkt. In verschiedenen israelischen Städten gingen Araber und Juden aufeinander los, legten die Bereitschaft zur Lynchjustiz als letzte Stufe der Gesetzlosigkeit offen.

In dieser mehr von Verzweiflung als von Zuversicht geprägten Situation bringt der Juni-Anfang gleich drei hoffnungsvolle Zeichen. Da ist die erstmals geglückte Integration einer arabischen Partei in eine israelische Regierung. Das markiert die unermessliche Überlegenheit der einzigen Demokratie des Nahen Ostens gegenüber den von Hass und Scharfmachern geprägten Nachbarsystemen. Da ist zudem der parallele Amtsantritt des erfahrenen Ausgleichspolitikers Izchak Herzog als neuer Staatspräsident Israels. Er hat zwar vor allem repräsentative, dem deutschen Bundespräsidenten vergleichbare Möglichkeiten. Aber ein Mann der Mitte kann dem Land in dieser Situation nur guttun. Und da ist die in greifbare Nähe gerückte Möglichkeit, den in einem Korruptionsverfahren steckenden Premier Benjamin Netanjahu (“König Bibi“) loszuwerden und den von persönlicher Machtfixierung geprägten Polarisierung in den letzten zwölf Jahren einen Neuanfang entgegenzusetzen.

Israels Wähler haben eine solche Anti-Bibi-Koalition möglich gemacht. Aber die Zerrissenheit und Verunsicherung der Bevölkerung ist Teil dieser hauchdünnen Mehrheit. Kraftvolles Regieren mit überzeugenden Rezepten wie in den Jahren der israelisch-palästinensischen Aussöhnungsversuche unter Arbeiterführern wie Izchak Rabin ist so nicht möglich. Schon werden die Akteure der Koalition von Morddrohungen überhäuft, weil ihnen aus verschiedenen Lagern „Verrat“ vorgeworfen wird. Wie unter diesen Umständen auch nur ein seit zwei Jahren ausstehender ordentlicher Haushalt gelingen soll, ist genauso offen wie die Frage, ob es dem umtriebigen Netanjahu und seinen Anhängern nicht doch noch gelingt, einen Abgeordneten aus dem Bündnis herauszulösen, um es noch vor der ersten Bewährungsprobe zu stürzen.