Pflegereform der Bundesregierung : Was bringen die Pflegelöhne nach Tarif?

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) konnte am Mittwoch endlich einmal etwas aus seiner Sicht Positives verkünden: Die Pflegereform hat es ins Kabinett geschafft, auf den letzten Metern der Legislaturperiode. Was bedeuten die Neuerungen konkret?

Pflegekräfte sollen künftig besser bezahlt werden. Dafür will die Regierung eine Tarifpflicht für höhere Löhne in der Pflege auf den Weg bringen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verspricht sich von der geplanten Pflegereform mehr Geld für die rund 1,2 Millionen Beschäftigten in der Altenpflege. Er betont, dass die Tarifpflicht nicht am niedrigsten Tarifvertrag angesetzt werde, sondern bei einem höheren Schnitt. „Die Konstruktion ist so, dass es eine Aufwärtsspirale gibt für die Löhne.“ Möglich sei eine Lohnsteigerung von bis zu 300 Euro für Pflegekräfte. Union und SPD haben sich auch darauf verständigt, dass Pflegeeinrichtungen künftig nur noch dann mit der gesetzlichen Pflegeversicherung abrechnen können sollen, wenn sie ihre Beschäftigten nach Tarif oder in ähnlicher Höhe bezahlen. Weitere Reformvorhaben zielen außerdem auf bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal in den Einrichtungen.