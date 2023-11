Treffen Biden/Xi in San Francisco Ein bisschen Frieden

Es wäre darüber hinaus so wichtig, dass Biden und Xi Schritte hin zu einer sichereren Welt vereinbaren. Sowohl die USA als auch China können auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten Einfluss nehmen. Die USA haben mit ihrer massiven Militärpräsenz in Nahost möglicherweise bereits Schlimmeres unmittelbar nach dem Angriff der Hamas auf Israel verhindert. China hat einen direkten, belastbaren Draht nach Moskau. Eine Wiederaufnahme der militärischen Kooperation wäre ein wichtiges erstes Zeichen. Beide Männer müssten auch aufgrund der Befriedung nach Innen ein virulentes Interesse daran haben, dass Tauwetter in den eisigen Beziehungen einsetzt. Peking etwa will amerikanische und europäische Investoren zurückholen, Biden sich auf den Wahlkampf im eigenen Land konzentrieren können.