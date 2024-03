Ex-Außenminister Joschka Fischer: Europa muss abschreckungsfähig werden

Schon Anfang November könne sich Europa im Osten dem revisionistischen, nach Weltmacht strebenden Russland und im Westen einem isolationistischen Amerika unter Donald Trump gegenübersehen. „Das ist eine sehr, sehr ungemütliche - wenn ich das mal verharmlosend so nennen darf - strategische Situation, in der wir uns dann befinden würden. Sind wir in der Lage, uns selbst zu schützen als Europäer? Ich sage Ihnen ganz ehrlich meine Überzeugung: Wir sind es zum momentanen Zeitpunkt nicht. Wir müssen alles tun, damit wir es werden.“