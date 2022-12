Vor allem junge Leute betroffen : Die EU entschärft Schuldenfallen

Brüssel Ein Klick, und schon ist es passiert: Die Kauf-jetzt-zahl-später-Masche von Online-Portalen treibt vor allem junge Leute in die Finanzklemme. Um 40 Prozent hat ihre Zahl bei den Schuldnerberatern zugenommen. Nun geht die EU gegen Wucherzinsen und Tricksereien vor. Doch nicht alle sind zufrieden.

Um vier Uhr nachts machen Kaufwütige oft noch Transaktionen im Internet klar, die sie ein Stück weiter in die Schuldenfalle rutschen lassen. Um vier Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelang den drei EU-Institutionen, Rat, Parlament und Kommission, ein Kompromiss, um dem nun einige große Riegel vorzuschieben. Künftig werden Anbieter verpflichtet, mit Warnhinweisen „Achtung: Geld leihen kostet Geld“ und weiteren transparenten Erklärungen die Folgen aufzuzeigen. Sie dürfen auch keine Kredite mehr geben, ohne vorher geprüft zu haben, ob der Kunde sie auch zurückzahlen kann. Und Wucherzinsen sagt die EU nun auch den Kampf an. Das gilt, entgegen der alten, 14 Jahre alten Vorschrift, nicht mehr nur für Kredite ab 200 Euro, sondern für alle bis 100.000 Euro.

“Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass insbesondere so genannte ,buy now, pay later’-Angebote immer populärer geworden sind und oft in einer rechtlichen Grauzone operiert haben“, lautet die Ausgangsüberlegung des EU-Finanzexperten Markus Ferber (CSU). Manche dieser Anbieter hätten bis zu 30 Prozent ihrer Einkünfte aus Strafzahlungen säumiger Kreditnehmer erzielt, berichtet Malte Gallée, Verbraucherschutz-Experte der Grünen, und findet es „unglaublich, dass das ein Geschäftsmodell sein kann“. Deshalb nennt es Ferber auch „überfällig, die Vorschriften über Verbraucherkredite an das digitale Zeitalter anzupassen“.