Corona-Pandemie : Junge Union: CDU-Parteitag nicht erneut verschieben

Berlin Seit Beginn der Corona-Pandemie schleppt sich die Entscheidung über einen Nachfolger von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hin. Der Termin soll nicht erneut verschoben werden.

Ein digitaler Parteitag würde bedeuten, dass die Delegierten den Reden zu Hause an ihren Computern folgen und dann digital wählen. Anschließend wäre eine Bestätigung der Wahl in Papierform notwendig, um die Abstimmung rechtssicher zu machen. Friedrich Merz bekräftigte am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“, dass das Verfahren rechtlich sicher möglich wäre. „Es geht technisch, es geht nach meiner Auffassung auch juristisch“, sagte Merz am Sonntagabend im ARD-„Bericht aus Berlin“. Das sei nun wirklich rauf und runter geprüft worden.