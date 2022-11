Deutschlandtag der Jungen Union : JU (mün)

Fulda/Berlin Kritik an Bürgergeld, Energiepolitik und Koalitionsstreit - die Unionsspitze nutzt das Schaulaufen beim Deutschlandtag ihrer Jugendorganisation für Angriffe auf die Ampel-Koalition. Und auch zur eigenen Positionsbestimmung.

Doch am Samstagvormittag in Fulda passte dann soweit alles: Der CDU-Vorsitzende kam zu den Klängen von Queen („Don`t stop me now“) in die Halle, wurde umjubelt. Merz bediente dann auch gleich die gewünschten Attacken auf den politischen Gegner und warf der Ampel-Koalition Führungsschwäche und Unentschlossenheit in wichtigen Zukunftsfragen vor. Beim Thema Bundeswehr etwa: „Es ist nichts passiert, es gibt nicht eine einzige Bestellung, es gibt nicht eine Ausschreibung“, so der CDU-Chef zum Sondervermögen von 100 Milliarden Euro zur besseren Ausstattung der Bundeswehr. Stattdessen werde es in den kommenden Tagen bei den anstehenden Lesungen des Bundeshaushaltes um eine Vorlage gehen, die eine Absenkung des deutschen Verteidigungsetats vorsehe - obwohl Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kurz nach Beginn des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine von einer „Zeitenwende“ gesprochen habe. Dies sei „kein Zufall, das hat Methode“, sagte Merz. „Die Reden, die wir von denen da im Parlament hören, sind klassische Konvertitenreden. In der Sache selbst haben sie ihre Meinung nicht geändert.“ Merz sprach aber auch über seine Pläne für die Zukunft, über Arbeitsmarkt- und Klimapolitik sowie über die Energieversorgung. CSU-Chef Markus Söder wiederum war gar nicht erst nach Fulda gekommen, schickte lediglich eine Grußbotschaft.