Jessica Rosenthal (SPD) „Ich möchte nicht in einem bis an die Zähne bewaffneten Land leben“

Rosenthal Die Jusos und ich persönlich sperren sich nicht gegen notwendige Ausgaben im militärischen Bereich. Wir sind dafür, den Frauen und Männern in der Bundeswehr die nötige Ausrüstung zukommen zu lassen, die sie benötigen. Was mir aber fehlt, ist eine öffentliche Debatte darüber, wohin die Armee steuern soll. Was sind ihre künftigen Aufgaben und wohin will Europa in der Nato? Solche Dinge müssen klar sein, bevor immer mehr Geld in ein System gepumpt wird, das an vielen Stellen mit Blick auf das Beschaffungswesen noch ein finanzielles Schwarzes Loch ist. Denn das Geld sollte zielgerichtet ausgegeben werden für Dinge, die Deutschland im Staatenverbund gut kann. Gleichzeitig sollten Synergien mit anderen Ländern wie beispielsweise Frankreich genutzt werden.