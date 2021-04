K-Frage in der Union : Vorteil Laschet

Berlin Tag der Entscheidung? NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet hat die Führung der CDU hinter sich gebracht: Präsidium und Vorstand sprechen sich für seine Kandidatur aus - ohne nennenswerte Gegenstimme. Jetzt richten sich die Blicke nach München

Das CDU-Präsidium kam am Morgen in Präsenz zusammen, im Vorstand traf man sich telefonisch. Die Sitzungen von CDU-Präsidium und Vorstand verliefen harmonisch, Gegenstimmen gegen Laschet gab es dem Vernehmen nach nicht, der Drang nach Einigkeit war am Montag vorherrschend - auch wenn es manch einem nach eigenem Bekunden mit Blick auf mögliche Wahlchancen nicht ganz leicht gefallen ist.

Doch Laschet machte bereits am Sonntagabend in einem Treffen mit der engen Parteiführung deutlich, dass die CDU beieinander bleiben muss, um gegenüber der kleinen Schwester selbstbewusst zu bestehen.

Doch es wird ein harter Wahlkampf für den NRW-Ministerpräsident, in dem er die Gräben zwischen ihm und der CSU schließen muss. Auch die Stimmung in der Bundestagsfraktion ist anders als in den CDU-Gremien - da fällt das Votum nicht so klar für ihn aus. Ob die Schützenhilfe aus Bayern für ihn groß sein wird? Abzuwarten.