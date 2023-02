Wissenschaftspolitik : Kabinett beschließt „Zukunftsstrategie“ für Forschung

Berlin Das Bundeskabinett hat sich den Themen Wissenschaft und Forschung gewidmet und Ziele und Prioritäten der kommenden Jahre vereinbart.

Das Bundeskabinett hat eine „Zukunftsstrategie Forschung und Innovation“ beschlossen. Das Vorhaben hatte die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. In dem gut 80-seitigen Papier setzt sich die Regierung Ziele und formuliert Prioritäten für ihre Forschungs- und Innovationspolitik der kommenden Jahre. In der Strategie ist von „Missionen“ die Rede.