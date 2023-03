Auftakt der Kabinettsklausur in Meseberg : Ein Kanzler voller Zuversicht

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag in Meseberg bei Berlin. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin Bei der Klausurtagung des Kabinetts auf Schloss Meseberg ist der Kanzler bemüht, Zuversicht auszustrahlen. Die zerstrittene Ampel-Koalition soll endlich wieder nach vorn schauen. Dabei ist Olaf Scholz die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft besonders wichtig — eine schnelle Einigung beim von der FDP blockierten Verbrenner-Aus in der EU wäre ein aufmunterndes Zeichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt trotz aller offenen Streitpunkte in der Ampel-Koalition auf den gemeinsamen Gestaltungs- und Veränderungswillen der drei Parteien und mehr Zuversicht. Gemeinsam habe diese Koalition nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs in ihrem ersten Jahr eine „schwere Krise“ gemeistert und für sozialen Zusammenhalt gesorgt, sagte Scholz zum Auftakt der zweitägigen Klausurtagung des Bundeskabinetts auf Schloss Meseberg in Brandenburg bei Berlin. Jetzt gehe es darum, wie Deutschland und Europa wettbewerbsfähig bleiben und den Klimawandel bewältigen könnten. In Meseberg hätten die Minister Zeit, „ein paar grundsätzliche Fragen zu besprechen“, die nicht jeden Tag auf der Tagesordnung stünden.

Mehr als ein Jahr nach dem Ampel-Start ist von der Anfangseuphorie nicht mehr viel zu spüren. Zahlreiche Streitpunkte beherrschen die Schlagzeilen, rund 30 Gesetzesvorhaben liegen auf Eis, weil eine der drei Parteien nicht einverstanden ist. Vor allem Grüne und FDP lagen zuletzt häufig über Kreuz, etwa über die von den Grünen forcierte Kindergrundsicherung oder das geplante Einbauverbot für neue Gas- und Ölheizungen ab 2024, beides lehnt die FDP ab. Doch auch das jüngste FDP-Veto gegen das geplante Verbrenner-Aus in der EU ab 2035 erhitzte die Gemüter vor allem bei den klimabewussten Grünen. Hier deutete Scholz nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in Meseberg immerhin eine zügige Lösung mit der EU-Kommission an.

Info Schauplatz: Ein Schloss mit langer Geschichte Geschichte Das heutige Schloss Meseberg wurde 1736 im Barockstil an der Stelle eines abgebrandten Herrenhauses errichtet.



Bundesgästehaus Nach dem Regierungsumzug nach Berlin wurde das Schloss in Brandeburg ab 2007 als neues Bundesgästehaus genutzt, das an die Stelle des bisherigen Gästehauses auf dem Petersberg bei Bonn trat.

Der Kanzler war am Sonntag bemüht, Streitpunkte innerhalb der Ampel niedrig zu hängen. FDP-Minister Volker Wising sei „ein sehr, sehr guter Verkehrsminister“, der viele liegengebliebene Dinge anpacken müsse und vor großen Aufgaben stehe. Scholz stellte sich hinter Wissing, der die ursprünglich für kommenden Dienstag vorgesehene EU-Abstimmung über das Verbrenner-Aus am Freitag kurzfristig gestoppt hatte. Aus Sicht der FDP hatte sich die EU-Kommission nicht an eine Absprache gehalten und keinen Vorschlag unterbreitet, wie auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU neu zugelassen werden könnten, die mit synthetischen Kraftstoffen, sogenannten E-Fuels, fahren. „Wir sind in dieser Frage einig“, betonte Scholz seine Solidarität mit der FDP. „Das ist eine so lösbare Aufgabe, dass wir alle ganz zuversichtlich sind.“

Auch von der Leyen stellte eine Lösung des Streits „so schnell wie möglich“ in Aussicht, weil die Automobilindustrie Planungssicherheit haben müsse. Deutschland und die EU seien in einem „konstruktiven Dialog“ zum umstrittenen Verbrenner-Aus, sagte sie. Es gebe volle Unterstützung für das Prinzip der Technologieoffenheit. „Aber das muss auch immer in Balance mit unseren klimapolitischen Zielen stehen“, betonte von der Leyen.

Nach dem Krisenjahr 2022 versucht der Kanzler, die Augen wieder stärker nach vorne zu richten und das Projekt der Modernisierung der deutschen Wirtschaft stärker in den Fokus zu nehmen. Es gehe darum, „wie wir wieder zuversichtlich sein können“, sagte er in Meseberg. Es gehe darum, den Klimawandel durch neue Technologien zu bewältigen, die in Europa produziert würden.

Auch Kommissionspräsidentin von der Leyen bemühte sich um Zuversicht. Ein Jahr nach Putins Überfall auf die Ukraine stehe fest, dass der Kreml-Herrscher mit seinen Zielen gescheitert sei. Europas Abhängigkeit von russischem Öl und Gas sei heute Geschichte. „Es ist uns gelungen, das durch harte, gemeinsame Arbeit zu kompensieren.“ 20 Prozent des Energiekonsums habe Eurpoa eingespart und massiv in erneuerbare Energien investiert.

Von der Leyen lobte das US-Subventionsprogramm IRA (“Inflation Reduction Act“), mit dem US-Präsident Joe Biden klimaneutrale, grüne Technologien im eigenen Land massiv fördern will. Das Programm bereite den Europäern aber Schwierigkeiten, weil europäische Unternehmen von Subventionen ausgenommen werden könnten. Deshalb sei man mit der US-Regierung weiter in Verhandlungen, damit auch europäische Auto- oder Batteriehersteller die Förderung erhielten. Zudem strebt von der Leyen Freihandelsabkommen mit Südamerika, Australien, Neuseeland und später auch mit Indien an.