Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg : „Ein sehr fühlbares Unterhaken“

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Montag auf dem Weg von Schloss Meseberg zur Abschlusspressekonferenz. Foto: AP/Michael Sohn

Meseberg Die Spitzen der Ampel-Koalition haben nach der Kabinettsklausur der Bundesregierung im brandenburgischen Meseberg eine positive Bilanz gezogen. Offizielle Beschlüsse oder Kompromisse bei offenen Streitfragen gab es nicht. Nun wollen die Ministerinnen und Minister die gute Atmosphäre ins Tagesgeschäft tragen. Ob das gelingen kann?

Von Jan Drebes

Wenn es mal knirscht und und kriselt zwischen den Cliquen in einer Klasse, kann eine Klassenfahrt helfen, um die Atmosphäre zu bessern. Ähnlich hat es die Ampel-Koalition gemacht und ist für zwei Tage nach Schloss Meseberg in die brandenburgische Provinz gefahren. Zwei Tage abseits des Berliner Termintrubels in winterlicher Landschaft mit Schnee und Sonne.

Aus Kreisen heißt es am Montag, die Kabinettsmitglieder hätten die Gelegenheit zum freundschaftlichen Beisammensein im Gästehaus der Bundesregierung genutzt. Der Kanzler habe am Sonntag eine kleine Ansprache gehalten, dann gab es Abendessen. Verkehrsminister Volker Wissing saß dabei neben Umweltministerin Steffi Lemke. Wissing beschrieb es als einen „schönen Abend“, über den Haushalt habe er beim Essen aber nicht gesprochen. Politisch liegen die Grüne und der Liberale jedoch bereits seit Tagen über Kreuz, streiten über das Verbrenner-Aus auf EU-Ebene. Einen Durchbruch gab es bei der Klausurtagung bei dem Thema offiziell nicht, auch wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast auf dem Schloss war. Doch solche Durchbrüche waren von Anfang an nicht das Ziel der Klausur.

Dabei ist die Liste an Streitpunkten lang im Ampel-Bündnis, das einst so harmonisch und enthusiastisch gestartet war. Verkehrspolitik, Kindergrundsicherung, Steuern, Energiesicherheit und andere Dinge sind konfliktbehaftet zwischen den Ministerien. Alles vorbei also mit der guten Stimmung in der Bundesregierung?

Der Kanzler ist am Montagnachmittag bei der Abschlusspressekonferenz bemüht, das Gegenteil darzustellen. „Ich kann Ihnen berichten, dass wir auch Fortschritte gemacht haben bei vielen Fragen, die wir im Alltagsgeschäft verhandeln“, sagt Scholz. Die Ampel-Koalition wolle nun „in ganz kurzer Zeit“ verschiedenste Vorhaben zum Abschluss bringen. „Das, was hier stattgefunden hat, ist ein sehr fühlbares Unterhaken und auch die gemeinsame Überzeugung, dass das gelingen wird“, so Scholz. Auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht davon, wie gut es gewesen sei, einmal abgeschirmt zu sein von den vielen Tönen, Stimmen und Forderungen des Alltags.

Das gute Miteinander, so verlautet am Montag aus Regierungskreisen, habe sich nach dem Essen am Sonntag fortgesetzt. Bis nach 2 Uhr in der Nacht hätten einige Kabinettsmitglieder beisammen gesessen. Mit dabei der Kanzler selbst, Außenministerin Annalena Baerbock und Familienministerin Lisa Paus (beide Grüne), dazu Justizminister Marco Buschmann (FDP) sowie Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD).

Wie viel von dem angeblich guten Miteinander die Regierung nun wieder ins Tagesgeschäft tragen wird, ist offen. Dass jedoch die strittigen Themen die Debatten weiter bestimmen werden, scheint sicher. Und so gibt es bei der Pressekonferenz einen Moment, bei dem sich Scholz demonstrativ vor den zunächst angesprochenen Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner stellt – wieder beim Thema Verbrenner-Aus und E-Fuels. Scholz macht deutlich, dass er im Streit um ein Aus für neue Autos mit Verbrennungsmotor ab 2035 die EU-Kommission am Zug sieht. Die Bundesregierung sei sich einig, dass sie davon ausgehe, dass die Europäische Kommission einen Vorschlag machen werde, wie E-Fuels nach 2035 eingesetzt werden könnten, betont der Kanzler, als Lindner schon ansetzen wollte für eine Antwort. Dies sei bereits im vergangenen Jahr in enger Diskussion mit der Kommission „politisch wirksam“ gemacht worden. „Und jetzt geht es darum, dass es klar ist, dass das auch tatsächlich kommt“, so Scholz. Lindner betont danach noch einmal, dass Technologieoffenheit ein hohes Gut sei für seine Partei. „Das bedeutet, es wird keine abschließende politische Entscheidung getroffen über die Antriebe in privaten Pkw.“ Vor diesem Hintergrund und in diesem Geiste habe man sich in die europäische Entscheidungsfindung eingebracht. Die Grünen teilen die Offenheit für E-Fuels nicht und werfen der FDP Blockade des Verbrenner-Aus vor.

Zuversicht ist der Begriff, den Scholz prägen will nach dieser Kabinettsklausur. Von der Transformation des Landes hin zu Klimaneutralität könne ein Aufschwung ausgehen. In den nächsten Jahren werde Deutschland „das Problem der Arbeitslosigkeit hinter sich lassen“, so der Kanzler. Lindner greift den Begriff auf, als er sich „hundert Prozent zuversichtlich“ zeigt, dass die offenen Fragen auch beim Streitpunkt Kindergrundsicherung „bis zu deren Start gelöst“ seien.