Bund und Länder sollen Grundstücke in Fonds geben : Städtetag will schneller an Baugrund

Städtetag will schneller an Baugrund

Bund und Länder sollen Grundstücke in Fonds geben

Exklusiv Berlin Wohnraum ist knapp und teuer. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht. Der Deutsche Städtetag hat deshalb einen Vorschlag: Über Bodenfonds sollen Kommunen einfacher auf Grundstücke zugreifen können. Der Bund ist gefragt.

Die Städte und Kommunen in Deutschland erhöhen den Druck auf die Politik, nach der Bundestagswahl rasch Verbesserungen auf dem Wohnungsmarkt anzugehen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, sagte unserer Redaktion, die nächste Bundesregierung müsse mehr tun, um ausufernde Bodenpreise und Mieten in den Griff zu bekommen. „Beim sozialen Wohnungsbau hinken wir seit Jahren hinterher. Sozialwohnungen werden immer weniger, Bauland wird immer rarer und teurer“, kritisierte Dedy.

Dedy forderte dazu auf, die Kommunen bei der Auflage von sogenannten Bodenfonds zu unterstützen, um einfacher auf Baugrund zugreifen zu können. Bund und Länder sollten Grundstücke einbringen, „die ihnen gehören und die sie nicht mehr nutzen“. Die Kommunen könnten dann über die Flächen verfügen und je nach Bedarf steuern, was und wann gebaut werde. „Wenn gebaut werden soll, kann die Stadt als Eigentümerin die Flächen einsetzen. Grundstücke stehen so einfacher für preiswerten Wohnungsbau, Schulen und Kitas bereit“, ergänzte der Hauptgeschäftsführer.

Zugleich betonte Dedy, der Verkauf von Grundstücken etwa der Deutschen Bahn, des Zolls oder der Bundeswehr dürfe keinesfalls mehr nach Höchstgebot erfolgen. Der Bund müsse noch konsequenter dafür sorgen, dass Wohnungsbau dauerhaft gefördert werde. Wohnungen seien schließlich in den Metropolen weiterhin stark nachgefragt, inzwischen auch bis weit ins Umland. Andererseits gebe es Leerstand in einigen Regionen oder in weniger beliebten Stadtteilen. „Um diese Gegensätze zu meistern brauchen die Städte Handlungsspielraum“, forderte Dedy.