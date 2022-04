Brüsseler Vergabe-Entscheidung : Kann ausländischer Geheimdienst sensible EU-Daten mitlesen?

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Anfang des Monats in Straßburg. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Brüssel Die EU soll strategisch autonom werden, vor allem im Umgang mit sensiblen Daten. Deshalb wachsen nun die Zweifel an einer Entscheidung der Kommission, das zentrale IT-System für die Kommunikation zwischen den EU-Stellen an die Briten zu vergeben. Unserer Redaktion liegt ein Brandbrief vor, der an Klarheit nichts vermissen lässt.