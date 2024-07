Bundestagswahl Kann das klappen? Habecks Kurs aufs Kanzleramt

Das gesellschaftliche Top-Thema Migration fassen manche Grüne nur mit spitzen Fingern an. Der Wunsch gerade linker Grüner nach mehr Offenheit entspricht nicht dem Mainstream, das ist der Partei klar. „Wir können bei dem Thema nicht gewinnen“, heißt es dann. Aus Sicht Hilljes ein Fehler. „Die Menschen erwarten, dass Migration nach Spielregeln funktioniert, haben aber aktuell nur den Eindruck, dass da zu viel Chaos herrscht in Deutschland und Europa.“ Und: „Die These, dass Problembenennung der AfD in die Karten spielt, ist falsch - Problemignoranz tut das. Wenn man hier glaubhaft auftritt, ist es auch möglich, sich für Fachkräfteeinwanderung und humane Flüchtlingspolitik einzusetzen.“