G20-Treffen auf Bali : Macht der G20-Gipfel die Welt sicherer?

US-Präsident Joe Biden, hier im Weißen Haus, reist nach Indonesien zum G20-Gipfel. Foto: AP/Susan Walsh

Berlin Lange hat der russische Präsident Wladimir Putin seine Teilnahme am G20-Gipfel offengelassen. Nun steht fest: Er schickt nur einen Vertreter. Kann der Gipfel trotzdem etwas erreichen?

Es ist gerade die Zeit der großen Gipfeltreffen. Während in Ägypten die Länder um das Abwenden der Klimakatastrophe ringen, finden in Südostasien hochkarätige diplomatische Begegnungen statt. Am Samstag wird US-Präsident Joe Biden bereits in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh zum Asean-Gipfeltreffen erwartet, am kommenden Dienstag und Mittwoch treffen sich die G20-Staaten auf der indonesischen Insel Bali. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stattet auf dem Weg nach Indonesien vorher Vietnam und Singapur noch einen Besuch ab.

Was sind die Erwartungen an das G20-Treffen?

Eine Zeit lang sah es so aus als könnte es auf dem G20 Treffen auf Bali zu einem Showdown kommen. Doch Russlands Präsident Wladimir Putin wird nicht nach Bali reisen. Der Kreml in Moskau bestätigte am Donnerstag, dass stattdessen Außenminister Sergej Lawrow zu dem Treffen reise. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird zentrales Thema auf dem Gipfel sein. Für viele kam die Entscheidung Putins deshalb nicht überraschend. Der Kremlchef hatte den Einmarsch ins Nachbarland am 24. Februar befohlen. Inzwischen hat er internationalem Protest zum Trotz vier Gebiete der Ukraine völkerrechtswidrig annektiert.

Gibt es dennoch eine Aussicht auf eine Friedensinitiative?

Als Gastgeber des Gipfels hatte der indonesische Präsident Joko Widodo eine Friedensinitiative für die Ukraine angekündigt. Indonesien werde alle dazu einladen, „sich zusammenzusetzen und sich in einen konstruktiven Dialog zu begeben“, hatte er Ende Oktober gesagt. Das Thema ist unter den G20 umstritten: Neben China haben sich auch Indien und Südakrifa der Verurteilung des Angriffskriegs im Rahmen der Vereinten Nationen nicht angeschlossen. Den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj lud Widodo ebenfalls zum Gipfel ein, obwohl das Land nicht zur G20 gehört. In deutschen Regierungskreisen hieß es, man erwarte, dass Selenskyj per Videoschalte an der ersten Sitzung teilnehmen werde. Auch wenn Putin selbst nicht dabei ist: Bei dem Gipfel trifft die russische Delegation erstmals auch wieder auf internationaler Bühne mit Staats- und Regierungschefs der G7 zusammen, die wegen des Krieges gegen die Ukraine weitreichende Sanktionen gegen Russland erlassen haben.

Wer reist noch nach Bali?

Neben US-Präsident Biden wollen auch Chinas Staatspräsident Xi Jinping auch der indische Premierminister Narendra Modi reisen. Und da könnte sich ein interessantes bilaterales Treffen ergeben, in einem Konflikt, der die Welt ebenfalls in Atem hält. Es wird daran gearbeitet, dass sich Biden Xi treffen, um über die wachsenden Spannungen zwischen Washington und Peking mit Blick auf Taiwan, Russland und die Handelspolitik sprechen. Bislang haben beide Seiten aber nicht bestätigt, dass es zu dem Treffen kommen wird. Es wäre das erste persönliche Treffen von Biden und Xi in ihren Ämtern als Präsidenten. Beide kennen sich jedoch unter anderem bereits durch ihre Zeit als Vizepräsidenten ihrer Länder.

Was hat die deutsche Regierung für Erwartungen?

Nach Einschätzung der Bundesregierung wird es sehr schwierig, überhaupt eine gemeinsame Abschlusserklärung zu erzielen. „Die offenen Punkte sind noch sehr, sehr zahlreich“, hieß es. Auch hier überschattet der Ukraine-Krieg die Verhandlungen. Auch sei es erstmals auf keinem Ministertreffen unter der indonesischen Präsidentschaft gelungen, ein gemeinsames Papier zu verabschieden. Teilweise seien nicht einmal einfache Mehrheiten zustande gekommen. Man gehe deswegen davon aus, dass nicht nur beim besonders strittigen Thema russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine abweichende Meinungen in die Erklärung aufgenommen würden. Auf der Agenda stehen außerdem Themen wie die internationale Gesundheitsversorgung, die Ernährung sowie die digitale Transformation in der Welt. Es könnte sein, dass auch die Handels-Streitigkeiten mit den USA ein Thema werden könnten. Etliche EU-Staaten werfen Washington vor, mit riesigen Subventionen und protektionistischen Vorschriften Investitionen in die USA zu locken. Ob Kanzler Olaf Scholz und Biden sich am Rand der Gespräche bilateral treffen, ist noch offen.

Wer sind die G20 eigentlich?