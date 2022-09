Kanzler trifft saarländisches Kabinett : Trotz Krise - mehr Tempo für den Wandel

Das sarländische Kabinett mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) an der Spitze traf am Donnerstag während seiner Klausurtagung in Berlin den Kanzler. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse Berlin Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und ihr Kabinett treffen in Berlin den Kanzler. Es geht um den Strukturwandel, der durch die Energiekrise noch schwieriger geworden ist. Beide versprechen trotzdem mehr Tempo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

Im Wahlkampf haben sich die beiden SPD-Politiker gegenseitig unterstützt, sie ihn bei der Bundestagswahl, er sie später bei der Saarlandwahl. Nach ihrem Sieg im März sprach Anke Rehlinger dann auch von einer „großartigen Gemeinschaftsleistung“ und dankte Kanzler Olaf Scholz für den Rückenwind aus Berlin. Den können die Ministerpräsidentin und ihre Landesregierung wieder gebrauchen. Und zwar möglichst kräftig. „Jetzt erst recht“, so Rehlinger nach dem Treffen des Ministerrates mit dem Kanzler in Berlin.

„Olaf“, nicht „Herr Bundeskanzler“. So begrüßen sich die Parteifreunde untereinander. „Olaf, wir haben den Regen ausgeknipst“, sagt Rehlinger kurz nachdem Scholz vor der Saarlandvertretung in den Berliner Ministergärten seiner Limousine entstiegen ist. Das Verhältnis ist herzlich, das hilft, denn die Lage des Saarlandes, aber auch anderer Bundesländer ist in diesen Zeiten noch prekärer als sowieso schon.

Allein die Beschlüsse der Ampel zum dritten Entlastungspaket im Umfang von insgesamt 65 Milliarden Euro schlagen mächtig bei den Ländern auf – laut jetzt errechnetem Finanztableau von Finanzminister Christian Lindner (FDP) sind es rund 18 Milliarden Euro im Jahr 2023, mit denen die Bundesländer die geplanten Entlastungen mitfinanzieren sollen. So betreffen etwa die steuerfreie Inflationsprämie, die Wohngeldreform, die Nachfolge für das Neun-Euro-Ticket oder die Umsatzsteuerreduzierung beim Gas die Länderhaushalte. Und das nicht zu knapp. Wie viel da auf das Saarland zukommt, ist noch offen.

Die Energiekrise wird damit aber auch zum Geben und Nehmen zwischen Ländern und Bund. Das wird bei der Klausurtagung des Ministerrates deutlich, bei der es zudem um die Versorgungssicherheit und die Preisentwicklung geht. Gerade die Länder, die sich in der Transformation befinden, haben kein Geld übrig. „Der Strukturwandel ist nicht weg, nur weil Krise ist“, betont Rehlinger nach dem einstündigen Treffen mit dem Kanzler. Er sei vielmehr jetzt dringender und breiter in den Anforderungen geworden, um bestehende Arbeitsplätze möglichst zu erhalten und zugleich neue zu schaffen. Auch Scholz habe ein großes Interesse daran, dass der Transformationsprozess im Saarland erfolgreich sei. Denn darin steckten Chance für andere Regionen. „Unser Auftrag ist, die Modernisierung unseres Landes, die Sicherung der Arbeitsplätze, die Sicherung der Zukunft jetzt mit noch größerem Tempo aufzugreifen“, so die Ministerpräsidentin. Die Reaktion der Bundesregierung mit dem dritten Entlastungspaket sei „außerordentlich gut, umfassend“, lobt sie noch. Das eine oder andere müsse aber diskutiert werden.

Dass dürfte Scholz neben ihr grundsätzlich gerne gehört haben. Denn aus anderen Ländern wie Nordrhein-Westfalen gibt es harsche Kritik, es wird offen mit Ablehnung des Pakets im Bundesrat gedroht, weil so viele Details offen sind. Man sei herausgefordert durch den Ukraine-Krieg, den der russische Präsident Wladimir Putin angezettelt habe, betont der Kanzler. „Jetzt erst recht“, sagt auch er. Es gehe nun darum, bei der Modernisierung anzuschieben, was notwendig sei. Dafür habe man schon vieles mobilisiert „und wir sind ja ohnehin solidarisch in unserem Finanzsystem im Föderalismus“, so der Kanzler zu möglichen weiteren Finanzhilfen an einzelne Bundesländer. Gerade das Saarland zeige viel Einsatz, müsse aber auch viel leisten.

Konkrete Zusagen macht Scholz nicht. Man habe nicht einzelne Projekt besprochen, sondern die Linie, „die wir jetzt verfolgen“. Rehlinger ergänzt: „Das ist eine Arbeitssitzung gewesen.“ Es sei nicht um Schecks gegangen, sondern auch um konkrete Vorhaben der Industrie. Nun müssten die Ärmel hochgekrempelt werden, ergänzt die Ministerpräsidentin. Als Rehlinger Scholz dann zum Auto bringt, hat der Regen freilich wieder begonnen - was kein Omen sein muss.

(has)