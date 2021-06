Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel :

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzt neben dem zugeschalteten Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern bei der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Foto: Michael Kappeler/dpa Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin „Wenn man nichts mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis“: Warum das geflügelte Wort auch für die sechzehn Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrem Treffen am Donnerstag zutraf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kerstin Münstermann

So ganz ohne Streit funktioniert es einfach nicht mehr zwischen den Ministerpräsidenten und der Kanzlerin. Besonders die ostdeutschen Ministerpräsidenten hatten im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag darauf gedrängt, Klarheit über den Umgang mit Großveranstaltungen unter Corona-Bedingungen zu erlangen. Dem Vernehmen nach wünschte sich die SPD-Seite etwa grundlegende Rahmenbedingungen für Zuschauer bei Großveranstaltungen in Innenräumen und Open-Air abhängig von der Inzidenz, der Impfquote und einer verbindlichen Test- und Maskenpflicht.

„Mecklenburg-Vorpommern wirbt dafür, dass wir uns auf gemeinsame Regeln für den Umgang mit Volksfesten und Großveranstaltungen verständigen. Da sollten wir möglichst einheitlich vorgehen“, hatte Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Kollegin Manuela Schwesig (SPD) unserer Redaktion im Vorfeld gesagt.

Info Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 20 Inzidenz Erstmals seit acht Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland unter die Marke von 20 gesunken. Das Robert Koch-Institut gab den Wert mit bundesweit 19,3 an – zuletzt war ein so niedriger Wert Anfang Oktober verzeichnet worden. Entwicklung Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei gut 34 gelegen.

Doch daraus wurde nichts, das Thema wurde auch auf Druck der Kanzlerin vertagt und den Chefs der Staatskanzleien übergeben. Man wolle in der zweiten Augusthälfte nochmal eine Ministerpräsidentenkonferenz zur Bewertung der Corona-Lage abhalten, sagte Merkel nach den Beratungen.

Es war dem Kanzleramt im Vorfeld sehr daran gelegen, jede Anmutung einer „Corona“-MPK zu vermeiden. Merkel hält eine feste einheitliche Richtlinien für Großveranstaltungen für verfrüht. Sie gehört weiterhin zum „Team Vorsicht“.

Und doch: „Die „Anstrengungen haben sich gelohnt“, sagte sie angesichts der niedrigen Inzidenzen in Deutschland. Die Entwicklung der Corona-Fallzahlen sei extrem erfreulich. „Corona ist damit aber nicht verschwunden“, unterstrich sie. „Uns macht die Delta-Variante in Großbritannien Sorgen“, die in Großbritannien wieder zu einem exponentiellen Wachstum der Infektionen führe. „Wir haben jetzt einen Wettlauf mit dem Impfen“, betonte Merkel mit Blick auf die Ausbreitung der früher indischen Variante genannten Mutante, die nach ihrer Einschätzung „augenscheinlich aggressiver ist“.

„Wir haben einen Sommer, der uns viele Möglichkeiten gibt, die wir lange Monate nicht hatten, aber wir sollten nicht sorglos sein, sondern die Lage immer wieder sehr, sehr genau beobachten“, betonte die Kanzlerin.

„Wir sollten nicht kopflos sein“, pflichtete ihr Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder bei. Dies gelte gerade auch für den Umgang mit Großveranstaltungen, wo etwa die jeweilige Form der Veranstaltung - also etwa ob es sich um ein Rockkonzert oder um ein Fußballspiel handle, sehr unterschiedlich zu bewerten seien.

Merkel sagte, bei den zu erwartenden Impfstofflieferungen gebe es für Juli „noch kein ganz klares Bild“. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sollten zudem darüber beraten, inwiefern die regionalen Impfzentren der Länder in gewissem Umfang weiter erhalten bleiben sollen - auch mit Blick auf mögliche Auffrischungsimpfungen im Herbst.

Parallel zu den Ministerpräsidenten tagten auch die Kultusminister am Donnerstag und vereinbarten, dass es monatelange Schulschließungen im nächsten Schuljahr nicht mehr geben solle. Alle Schulen sollten nach den Sommerferien „dauerhaft im Regelbetrieb (...) mit allen Schulfächern und Unterrichtsstunden“ besucht werden. Auch außerschulische Angebote wie Schulfahrten würden wieder in „vollem Umfang“ ermöglicht, hieß es in dem Beschluss. Der Schulbetrieb soll dabei nicht daran geknüpft werden, ob Schülerinnen und Schüler geimpft sind oder nicht. Nicht ausgeschlossen wird allerdings, dass auch im neuen Schuljahr weiterhin Masken getragen werden müssen.

Wie das neue Schuljahr maskentechnisch aussieht, wird Angela Merkel voraussichtlich nur noch zu Beginn des Schuljahres im Amt der Kanzlerin erleben. Es war ihre letzte „reguläre“ Ministerpräsidentenkonferenz.

Ob sie froh sei, dass sie die „Streitbude“ los sei, wurde sie gefragt. Merkel lächelte milde. Sie habe eine „Labor“-Porzellan-Edition bekommen. Die sei „praktisch“ für zuhause und erinner sie an den Wissenschaftsstandort Berlin. Sie erinnerte kurz an ihre erste MPK als sie die vielen Ministerpräsidenten im Kabinettsaal versammelt habe. Da sei man sich sehr nahe gekommen, das komme einem heute fast „verwegen“ vor, schmunzelte sie. Es sei nie einfach, aber immer respektvoll gewesen, ihr Verhältnis mit den Ministerpräsidenten – „wir haben immer eine Lösung gefunden“: Und: „Worum man sich müht, das liebt man“.

(mün)