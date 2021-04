Wirecard-U-Ausschuss : Was wusste die Bundeskanzlerin?

Was wusste die Bundeskanzlerin?

Berlin Kanzlerin Angela Merkel musste den Abgeordneten im Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Es geht um ihr Engagement für die Firma Wirecard bei einer China-Reise im Sommer 2019. Waren Merkel Auffälligkeiten bei Wirecard bewusst?

Die Zeugin geht schnellen Schrittes in den Europasaal im Paul-Löbe-Haus. Ihre Tasche steht schon am Platz neben ihrem Namensschild bereit: Dr. Angela Merkel.

Die Bundeskanzlerin ist als Zeugin geladen, weil sie sich im September 2019 bei einer Reise nach China für die Firma Wirecard eingesetzt hatte. Sie hatte bei der Pekinger Führung das Thema der geplanten Übernahme des chinesischen Unternehmens AllScore Financial durch Wirecard angesprochen.

Vor der China-Reise hatte Merkel ein Gespräch mit dem früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) geführt, der als Lobbyist für Wirecard tätig war. Sie könne sich zwar nicht erinnern, dass Guttenberg Wirecard konkret erwähnt habe. Es sei aber richtig, dass sie ihn nach dem Gespräch an ihren Wirtschaftsberater Lars-Hendrik Röller verwiesen habe, erklärt Merkel. Warum es den Termin mit zu Guttenberg gegeben habe?

„Es ist für mich eine Selbstverständlichkeit, Gesprächswünschen ehemaliger Mitglieder meiner Bundesregierung zu entsprechen. Einen inhaltlichen Anlass gab es nicht, jedenfalls aus meiner Sicht nicht.“ Sie fühle sich zwar nicht getäuscht, so weit würde sie nicht gehen. „Aber er war ganz interessensgeleitet da." Und das schätze sie nicht. Auf die Frage, ob die CDU-Politikerin noch Kontakt zu dem CSU-Politiker habe, stockt Merkel kurz, sagt dann kühl: „Er ist momentan erstorben." Merkel antwortet auf die Fragen an diesem Freitag entspannt und konzentriert. In Bedrängnis gerät sie nicht.