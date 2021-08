Katholische Kirche : Kardinal Woelki bekräftigt konservative Positionen

Köln In der katholischen Kirche läuft ein Reformprozess, der Synodale Weg. Sein einflussreichster Kritiker ist der Kölner Kardinal Woelki. Er sieht sich auf einer Linie mit Papst Franziskus.

In der Debatte um eine Reform der katholischen Kirche hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki seine konservativen Positionen bekräftigt.

Woelki, der am Mittwoch (18. August) 65 Jahre alt wird, sagte der Deutschen Presse-Agentur zu einer Öffnung des Priesteramts für Frauen, dies sei „nicht realistisch“. Gleichzeitig betonte er, dass auch er die Stellung der Frauen in der Kirche verbessern wolle.

Auch die Segnung homosexueller Paare lehnt der Chef des größten deutschen Bistums ab. „Sie wissen, dass katholische und auch viele evangelische Christen in der Welt die Heilige Schrift so lesen, dass es nicht möglich ist, eine solche Beziehung zu segnen wie man die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau segnet“, sagte Woelki. Diese Auffassung habe der Vatikan jüngst noch einmal bekräftigt - in einer Erklärung, die von Papst Franziskus selbst unterschrieben worden sei. „Ich stelle mich als Kardinal dahinter. Deswegen wäre es unwahrhaftig, mit dem Segnen einer homosexuellen Beziehung gleichzeitig ein öffentliches Zeichen gegen die Lehre der Kirche zu setzen.“ Dabei müsse sich die Kirche aktiv gegen die Verfolgung und Benachteiligung von Homosexuellen einsetzen.