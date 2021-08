Inzidenzkurve steigt schneller : Lauterbach: Ungeimpfte sollen nur noch mit PCR-Test ins Restaurant

Berlin Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Dienstag debattiert die Politik über Einschränkungen für Ungeimpfte und zusätzliche Anreize, um das Impf-Tempo zu beschleunigen. Der jüngste Anstieg der Corona-Infektionen und der Rückgang des Impf-Tempos bereiten den Politikern zunehmend Sorgen: Noch ist mehr ein Drittel der Bevölkerung nicht gegen das Corona-Virus geimpft.

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen stieg laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter auf nun 20,4 -– nach 19,4 am Vortag und 4,9 beim jüngsten Tiefstand am 6. Juli. Trotz Impfungen steigt diese Sieben-Tage-Inzidenz demnach schneller und früher als im Sommer 2020 wieder an. Inzwischen gehen fast alle Neuinfektionen auf die ansteckendere Delta-Virusvariante zurück: 97 Prozent.

„Antigen-Schnelltests, für die man in Testzentren ein Zertifikat erhält, liefern in 40 Prozent der positiven Fälle ein falsch-negatives Ergebnis. Es ist also leider ein beträchtlicher Teil der Menschen infektiös, obwohl der Test das Gegenteil anzeigt“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. „Auf dieser Grundlage wäre es angesichts schwererer Krankheitsverläufe durch die Delta-Variante verantwortungslos, ungeimpfte, mit einem Schnelltest Getestete mit Geimpften und Genesenen in Hochrisikobereichen wie Clubs gleichzustellen. Sollen Ungeimpfte bei hohen Inzidenzwerten künftig nicht von Veranstaltungen oder Restaurantbesuchen ausgeschlossen werden, muss es eine PCR-Testpflicht für sie geben“, sagte Lauterbach. „Nur dann ist ein zuverlässiges Ergebnis zu erwarten. Durch die höheren Kosten und den größeren Zeitaufwand der PCR-Tests ist die Impfung der leichtere Weg. Aber es sind nur wenige Bereiche, die den PCR-Test voraussetzen“, so der SPD-Politiker.