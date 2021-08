Klimapolitik : Karliczek will CO2-Preis bei Bedarf anziehen

Genf/Berlin Die Regierung müsse jedes Jahr prüfen, ob Deutschland seine Klimaziele erreiche, fordert die CDU-Ministerin. Falls nicht, will Karliczek den CO2-Preis anziehen - Benzin würde dann teurer.

Bis 2030 soll der Treibhausgasausstoß in Deutschland um 65 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 verringert werden, bis 2040 um mindestens 88 Prozent. 2045 will Deutschland Klimaneutralität erreichen, das heißt, es soll nur noch so viel Kohlenstoff ausgestoßen werden, wie in Kohlenstoffsenken aufgenommen werden können.