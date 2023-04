Nach Katargate fehlen institutionelle Konsequenzen Das Wort „Bestechung“ wabert weiter durch Brüssel

Brüssel · Bislang endete für Eva Kaili, die frühere Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, jeder Haftprüfungstermin wie der erste: mit dem Gang zurück in die Untersuchungshaft. An diesem Donnerstag darf sie so intensiv wie nie zuvor auf einen Tausch der Gefängniszelle mit ihrer Wohnung hoffen.

12.04.2023, 15:57 Uhr

Die damalige Vizepräsidentin Eva Kaili 2022 bei einer Rede im Europa-Parlament. Foto: European Parliament/Fred MARVAUX

Von Gregor Mayntz