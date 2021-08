Hochwasser-Diskussion : Katastrophenschutz: Innenminister für lokale Einschätzungen

Berlin Die Hochwasserkatastrophe ist nun auch Thema im Innenausschuss des Bundestags. Der rheinland-pfälzische Innenminister sieht Verbesserungsbedarf, aber kein Strukturproblem beim Katastrophenschutz.

An dem Prinzip, dass die Lage im Katastrophenfall in den Gemeinden vor Ort eingeschätzt wird, wollen sie aber auch nach den Erfahrungen der Flutnacht im Juli nicht rütteln. Konkrete Angaben zu seiner eigenen Rolle während des Unwetters am 14. Juli machte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz am Donnerstag in seiner Eingangserklärung bei einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags nicht. Nach Angaben von Teilnehmern der Sitzung verwies der SPD-Politiker auf eine mögliche Untersuchung der Ereignisse im Landtag von Rheinland-Pfalz sowie auf die laufenden staatsanwaltlichen Ermittlungen.