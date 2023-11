Keine Erhöhung für 2024 geplant DAK-Gesundheit hält Beitragssatz stabil

Entgegen dem Trend will der Vorstand der DAK-Gesundheit im kommenden Jahr die Beitragssätze stabil halten und keine Erhöhung des Zusatzbeitrags vornehmen. Das teilte die Kasse unserer Redaktion mit. Den Angaben zufolge hat die DAK-Gesundheit in dieser Woche dem Bundesamt für soziale Sicherheit (BAS) als zuständiger Aufsichtsbehörde den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgelegt. „Als Folge empfehlen wir dem Verwaltungsrat der DAK-Gesundheit für die anstehende Haushaltsentscheidung am 15. Dezember einen stabilen Beitragssatz für 2024“, sagte Vorstandschef Andreas Storm.