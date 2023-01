Neuer Verteidigungsminister : Opposition billigt Pistorius keine Schonfrist zu

Boris Pistorius (SPD) wird neuer Verteidigungsminister. Die Opposition fordert Tempo und gibt ihm „maximal 100 Stunden“ für die Einarbeitung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Analyse Berlin Er ist noch nicht vereidigt, aber die Opposition hat bereits viele Forderungen an den neuen Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). Zeit zur Einarbeitung wird ihm nicht gewährt - er müsse „vom ersten Tag an“ Führung übernehmen, sagt etwa die Union.

Von Hagen Strauß

Eine, die sich mit politischen Niederlagen, aber auch mit dem Verteidigungsressort besonders gut auskennt, ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Die frühere CDU-Vorsitzende war von 2019 bis 2021 Verteidigungsministerin unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Auch sie kommentierte die personellen Veränderungen in ihrem ehemaligen Aufgabenbereich. „Ich wünsche beiden alles Gute. Christine Lambrecht nach dieser sicher schweren Zeit und Boris Pistorius bei dieser verantwortungsvollen, aber schönen Aufgabe“, sagte Kramp-Karrenbauer unserer Redaktion. So wohlwollend äußerte sich am Tag der Pistorius-Benennung nicht jeder aus der Opposition. Und einige Forderungen wurden auch schon formuliert.

Etwa aus der Union. Während der CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn hervor hob, dass der niedersächsische Innenminister „keine bundespolitische und verteidigungspolitische Erfahrung“ habe, „dritte Wahl“ sei, „weil sich offensichtlich sonst keiner gefunden hat“, forderte der parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei (CDU), Tempo von Pistorius. „Angesichts der enormen Herausforderungen erwarten die ihm unterstellten Soldaten, aber auch unsere Verbündeten, dass er vom ersten Tag an die Führung übernimmt“, sagte Frei unserer Redaktion.

Die obligatorischen 100 Tage Schonfrist in einem neuen Amt will die Union dem 62jährigen SPD-Mann also nicht zubilligen. Dafür sind die Probleme im Verteidigungsressort zu groß, erst Recht wegen des Ukraine-Krieges. „Die Gelegenheit, sich in Ruhe in das neue Amt einzuarbeiten, wird er sicherlich nicht haben“, ergänzte Frei.

Auch Unions-Fraktionschef Friedrich Merz formulierte Erwartungen. Man biete Pistorius die Zusammenarbeit an, sagte er. Der neue Minister könne damit bereits am Donnerstag direkt nach seiner Vereidigung im Bundestag beginnen. Dann werde das Parlament über einen Unionsantrag zur Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine beraten. „Wir hoffen sehr, dass der neue Verteidigungsminister dann auch klar zu erkennen gibt, dass er diesen Weg gehen will.“ CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ergänzte, Pistorius habe eine „herausragende Aufgabe“ zu erfüllen. „Er muss die verlorene Zeit aufholen. Er muss Unerledigtes jetzt schnell erledigen und gegebene Zusagen einhalten.“ Dobrindt nannte vor allem den Mittelabfluss aus dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, „dazu gehört auch die bereits für letztes Jahr zugesagte Munitionsbestellung von zehn Milliarden Euro“.

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte: „Er wird keine 100 Tage bekommen, sondern maximal 100 Stunden Schonfrist.“ Zentral sei, dass der SPD-Mann das Beschaffungswesen der Bundeswehr radikal verändere. „Es muss endlich Schluss sein mit der Steuerverbrennung. Das Bundesverteidigungsministerium darf kein Fass ohne Boden bleiben“, forderte Bartsch. Man könne nur hoffen, „dass es vielleicht besser wird“. Der Fraktionschef erinnert noch genüsslich daran, dass sowohl Scholz als auch Pistorius sich seinerzeit um den SPD-Vorsitz beworben hätten – und beide seien gescheitert. Harsche Kritik kam schließlich noch aus der AfD. Parteivize Stephan Brandner sagte unserer Redaktion: „Anstatt endlich Expertise in das Ministerium zu bringen, betreibt Scholz nichts als Parteipolitik.“ Der Kanzler habe „wieder nicht auf Sachverstand gesetzt“, beklagte Brandner.

