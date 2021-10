Grünen-Parteitag : Kellner wirbt für Aufnahme von Koalitionsgesprächen

Berlin „Dieses Land braucht eine Regierung der Tat“: Bundesgeschäftsführer Michael Kellner ruft die Delegierten auf dem kleinen Parteitag auf, den Weg für Koalitionsverhandlungen mit der SPD und FDP zu ebnen.

Am Freitag hatten die Unterhändler der Ampel-Parteien ihr Sondierungsergebnis gemeinsam vorgestellt. Danach sollten in allen drei Parteien noch Gremien befragt werden. Die SPD hatte bereits am Freitag einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert. Am Montag will die FDP-Führung über diese Frage befinden.