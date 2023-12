Interview Kevin Kühnert “2024 sollte das Jahr werden, um Menschen mit normalen Einkommen zu entlasten“

Kühnert Mit Energiepreisbremsen, steuerlichen Rabatten oder auch der Wegnahme der EEG-Umlage von den Endverbrauchern haben wir entlastet, das stimmt. Gleichzeitig setzt die Inflation den Haushalten zu. Wir brauchen deshalb rasch, am besten noch in dieser Wahlperiode, eine strukturelle Entlastung für die 95 Prozent der Beschäftigten, die durch ihre Einkommen nicht superreich werden. Dafür braucht es eine Gegenfinanzierung. Die SPD bekennt sich dazu, dass die allerstärksten Schultern, die in Deutschland seit 30 Jahren überwiegend Entlastungen erlebt haben, in Zeiten vielfältiger Krisen stärker in der Verantwortung stehen. Für die höchsten Erwerbseinkommen, insbesondere aber für die höchsten Erbschaften, ist Deutschland wahrlich kein Hochsteuerland.