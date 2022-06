Koalition : Kiel: Letzte Verhandlungsrunde billigt Koalitionsvertrag

Exemplare des Koalitionsvertrages liegen in den Farben Grün und Schwarz auf einem Tisch. CDU und Grüne in Schleswig-Holstein haben abschließend in großer Runde beraten und anschließend den Koalitionsvertrag präsentiert. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel Ehrgeizige Klima- und Energieziele, Stärkung der inneren Sicherheit - das sind Kernziele von CDU und den Grünen für die angestrebten gemeinsamen fünf Regierungsjahre in Schleswig-Holstein.

CDU und Grüne in Schleswig-Holstein wollen bis 2040 Klimaneutralität für das Land erreichen, die erneuerbaren Energien samt Windkraft an Land weiter ausbauen sowie Planungs- und Genehmigungsverfahren erheblich beschleunigen.

Die 24-köpfige Hauptverhandlungsrunde billigte am Mittwoch den 244 Seiten starken Koalitionsvertrag, den die achtköpfige Steuerungsgruppe am Vorabend abschließend behandelt hatte. Er präsentiere den Vertrag voller Stolz, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch in Kiel. „Das ist ein ehrgeiziges Programm.“ Ziel sei es, das Land fünf Jahre lang gemeinsam verlässlich zu regieren, sagte Grünen-Finanzministerin Monika Heinold. „Dafür ist der Koalitionsvertrag eine zukunftsorientierte Grundlage.“ Beide Parteien verbinde ein großer Gestaltungswillen. Für ihre Partei seien Klima- und Artenschutz zentrale Aufgaben.