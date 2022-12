Lieferengpässe bei Medikamenten : Kinderärzte fordern Notfall-Beschaffungsaktion für Fiebersaft

Berlin Die aktuelle Krankheitswelle bei Kindern ist enorm. In vielen Apotheken gibt es nicht mehr genug Fiebersaft oder andere gängige Präparate für junge Patienten. Apotheker- und Kinderarztverbände fordern rasches Handeln der Bundesregierung, um die Versorgung in diesem Winter besser gewährleisten zu können.

Derzeit sind viele Menschen krank, insbesondere Kinder leiden in diesem Winter besonders oft an Atemwegserkrankungen. Die Krankheitswelle trifft auf Lieferengpässe bei bestimmten Medikamenten, darunter auch Schmerzmittel für Kinder. Apotheker und Kinderärzte sehen dringenden Handlungsbedarf der Bundesregierung. „Lieferengpässe von lebenswichtigen Medikamenten – ob Blutdrucksenker, Magensäureblocker, Antibiotika oder Schmerzmittel – gehören leider seit Jahren zu den größten Ärgernissen und Herausforderungen im Apothekenalltag“, sagt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Seit einigen Monaten seien Fiebersäfte und Fieberzäpfchen für Kinder mit den Wirkstoffen Paracetamol und Ibuprofen nur sehr schwer zu bekommen. „Fiebersäfte für Kinder werden nur noch von wenigen Herstellern angeboten. Dagegen ist aber die Nachfrage wegen vermehrten Atemwegsinfekten bei Kindern in diesem Jahr ganz besonders groß“, erklärt Overwiening. „Mit immensem Zeit- und Personalaufwand kämpfen die Teams in den Apotheken vor Ort jeden Tag dafür, ihre kleinen und großen Patientinnen und Patienten trotz aller Lieferengpässe verlässlich zu versorgen.“ Dazu gehört, Großhändler anzufragen, benachbarte Apotheken zu kontaktieren oder im Notfall sogar Rezepturen anzufertigen, was sehr zeitaufwendig sei, so Overwiening. „Für das Management der Lieferengpässe brauchen Apotheken dringend ein Honorar, um den hohen Zeit- und Personalaufwand stemmen zu können. Mittel- und langfristig brauchen wir in Europa wieder mehr Produktionskapazitäten für wichtige Medikamente, wie zum Beispiel Antibiotika“, fordert die Apotheker-Präsidentin.

Den Kinder- und Jugendärzten geht das in der aktuell angespannten Lage nicht schnell genug. „Wir erleben eine sehr hohe Nachfrage nach fiebersenkenden Medikamenten wie Ibuprofen oder Paracetamol, weil derzeit extrem viele Kinder erkrankt sind. Es ist ein Armutszeugnis, dass so simple Medikamente wie ein Fiebersaft häufig nicht mehr verfügbar sind“, kritisiert der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach. „Verzweifelte Eltern kommen zu uns in die Praxen, die Apotheker müssen unverschuldet den Ärger aushalten. Es gibt zu wenige Anbieter solcher Mittel, weil die Festpreisregelung bei uns zu einem Abwandern der Produktion in Billiglohnländer wie Indien und China geführt hat“, so der Solinger Kinderarzt. „Dort gibt es nun Lieferkettenprobleme, was wiederum zu Lieferengpässen führt.“ Die von Gesundheitsministerium Karl Lauterbach vorgestellten Pläne für Gesetzesänderungen kämen zu spät. „Wir brauchen jetzt eine von der Politik angeschobene Beschaffungsaktion, um wie zu Beginn der Corona-Pandemie in einer Notlage schnell an Fiebersaft, bestimmte Antibiotika und andere selten gewordene Präparate für kleine Kinder zu kommen“, fordert Fischbach.